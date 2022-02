Kirchbierlinger Minis machen Ausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Januar waren 20 Kinder und Jugendliche der Ministranten Kirchbierlingen in Neu-Ulm beim Schlittschuhlaufen. Dazu sind sie gemeinsam mit ihren zwei Oberministranten mit dem Zug nach Ulm und von dort aus mit dem Bus zur Eissportanlage in Neu-Ulm gefahren. Dank des guten Wetters konnten sich die Ministranten auf der Eislauffläche im Außenbereich den ganzen Nachmittag austoben. Ein großes Lob geht an alle Minis für den reibungslosen Ablauf und das gute Benehmen. Alle, egal ob klein oder groß, hatten sehr viel Spaß und haben diesen gemeinsamen Tag sehr genossen.