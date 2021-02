Kirchbierlinger feiern Funkensonntag auf besondere Weise

„Unser Holzgassäcker in Kirchbierlingen ist ein zusammengewürfelter Haufen, der in Kirchbierlingen bekannt dafür ist, dass immer irgendwelche Aktionen stattfinden“, sagt Michael Löw. Normalerweise findet mindestens ein Straßenfest in dieser Straße statt. „Corona-bedingt“ musste dieses schon vergangenes Jahr ausfallen. An Weihnachten kam das erste Mal wieder etwas „Leben“ in die Straße.

Durch die „Holzgassäcker-What´s-App Gruppe“ wurde kurzerhand ein Spielen mehrerer Weihnachtslieder organisiert, da in der Straße auch viel Musikanten wohnen. Jeder Musikant spielte von seinem Grundstück aus die vorher ausgesuchten Weihnachtslieder. Die nächste Aktion war ein Feuerwerk aus Licht und Ton an Silvester statt Feuerwerk.

Jeder Bewohner vom Holzgassäcker konnte das „Lichterspiel“ von seinem Grundstück aus genießen. Als Nebeneffekt wurde die Musik bis nach Griesingen vom Wind getragen und die Lichtstrahlen waren bis nach Kirchen zu sehen. Die neuste Aktion war der „Funken – Light“ jeder, der eine Grillschale besitzt, entfachte am Funkensonntag um 18 Uhr ein Feuer. „Gewisse Traditionen sollte man wahren, egal ob ein Virus uns das vermiesen will oder nicht“, so Löw