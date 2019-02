Kinderumzug: Wenn Mäuse, Schornsteinfeger und Piraten in Ehingen durch die Straßen ziehen

Aus allen Richtungen sind am Samstagmorgen fantasievoll kostümierte Mäschgerle in die Ehinger Innenstadt geströmt, um beim Kinderumzug mitzulaufen.

33 Gruppen hatten sich angemeldet, rund 1200 Teilnehmer, davon 1000 Kinder, schätzte Moderator Lothar Huber. Einen kurzen Umzugsweg von der Sparkasse durch die Schwanengasse und Herrengasse zurück über die Hauptstraße zum Marktplatz hatte die Narrenzunft Spritzenmuck gewählt, damit die kleinen Narren nicht müde wurden. Umso dichter gedrängt standen die vielen Zuschauer, die ihr Kind oder einfach nur das hübsche bunte Bild der vielen Mäschgerle sehen wollten. Zum ersten Mal in dieser Saison begrüßte Spritzenmuck-Chef Peter Kienle sein närrisches Volk in Ehingen, die Ordnungshüter in Gestalt der Büttel mit in diesem Jahr besonders stinkigem Dixie folgten ihm auf dem Fuß. Fünf Kapellen im Umzug sorgten für Stimmung und gute Laune. Lauter Wackersteine waren vom Wenzelstein in die Innenstadt gepurzelt, dahinter verbargen sich die Kinder vom städtischen Kindergarten mit ihren Erzieherinnen und riefen „Wenzel-Stein“

Kunterbunt wie ihr Logo der Regenbogen kamen die Kleinen vom evangelischen Kindergarten Regenbogenhaus. Überhaupt hatten die Erzieherinnen – unterstützt von den Mamas – viel Fantasie, Liebe und Mühe in die Häser ihrer Kinder investiert. Gartenzwerge waren aus dem Kindergarten Dettingen gekommen. Mittendrin in der wuseligen Kinderschar der Pfanna-Mate, den alle mit seinem Lied begrüßten und dafür reichlich mit Kügele bedacht wurden.

Römer aus Rißtissen waren unterwegs in Ehingen. Viel gemalt wird in den Kindergärten Hehlestraße und Büchele, bunt bekleckste Maler kamen von dort. Ganz viel Glück brachten die Schornsteinfeger vom Kindergarten Hopfenhausstraße den Zuschauern am Straßenrand. Die Jugendkapelle der Stadt spielte dazu „1850 sowieso“. Bei den „Albstrolchen“ in Dächingen wird gezaubert, mit ihren kunterbunten Kostümen bezauberten sie die Zuschauer. Lauter Käselaibe kamen aus dem Dreikäsehochhäusle in Nasgenstadt – das waren die Mamas. „Geht ihr alle noch in den Kindergarten?“, fragte sie Lothar Huber. Die kleinen Mäuse, die sich durch den Käse fraßen, folgten dem Käse auf dem Fuß und sahen süß aus. „Jetzt geht es rund, jetzt sind sie aus ihren Nestern gekommen“, begrüßte Huber die Jungdämonen und Hexen. „Lirum larum Löffelstiel“ sangen und trommelten die Kinder vom Rosengarten mit Kochlöffeln auf ihren Töpfen, eine leckere Suppe hatten die kleinen Köche darin gekocht.

Hoheitsvoll daher schritten die Könige aus der Kindertagessstätte Ulrika Nisch. Ganz entzückend ausgesehen haben die Pusteblumen von St. Elisabeth, entweder noch mit Löwenzahnblüte oder als Pusteblume mit einem tollen Kopfschmuck. Indianer waren aus Kirchen von St. Martinus in Ehingen unterwegs, hatten die Bürgeleshexen im Gefolge und brüllten lauthals „Zenka-ra“.

Wassergeister waren der Donau bei Berg entstiegen und hatten ihren Weg über die Grundschule nach Ehingen gefunden. Domino spielten die Schüler der Längenfeldschule. In der Grundschule im Alten Konvikt haben sich Piraten eingenistet, eine riesige Schar Seeräuberkinder von dort war auf Enterfahrt unterwegs. Schaurig wurde es, Eschengoischdr trieben ebenso ihr Unwesen wie die Schlossberghexen aus Oberstadion und Höllgrabahexa aus Gamerschwang und mittendrin ein riesiges Eulennest aus der Grundschule Erbstetten/Frankenhofen. „Schuhu, Schuhu“ riefen diese Eulen und einen Eulentanz hatten sie auch einstudiert.