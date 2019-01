Kinderschutzbund startet Projekt „Paten-Oma“

Nicht jede „Oma“ hat Enkel und nicht jedes Kind hat seine Großeltern in der Nähe. Deshalb vermittelt der Kinderschutzbund Ehingen ab dem neuen Jahr „Paten-Omas“ und lädt zu einem Informationsnachmittag am 25. Januar ein.

Eine wichtige Begegnung der Generationen, die gleichzeitig eine Erleichterung im familiären Alltag darstellt, sieht der Kinderschutzbund Ehingen im neuen Projekt „Paten-Oma“. Ab Januar möchte der Ortsverein junge Familien und ältere Menschen zusammenbringen.

„Ältere, Kinder und Eltern können nur gewinnen“, ist Lucia Hildenbrand-Hess, Vorsitzende des Ehinger Kinderschutzbundes, überzeugt. Die Aufmerksamkeit und die gemeinsamen Aktivitäten helfen den Kindern in ihrer Entwicklung, der „Paten-Oma“ fit zu bleiben und den Eltern, den Alltag zu meistern.

Am Freitag, 25. Januar, um 15 Uhr lädt der Kinderschutzbund Ehingen Interessierte in die Kollegiengasse 2 ein. Bei Kaffee und Kuchen informieren Andrea Gentner und Anke Schelkle über die Idee und die Rahmenbedingungen des „Paten-Oma“-Projekts und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Das Konzept der Leih- oder Ersatzgroßeltern gibt es bereits in etlichen Städten, denn der Kontakt zwischen Kindern und Großeltern ist sehr wichtig. In Ehingen sind Oma und Opa in vielen Familien präsent. Doch nicht immer leben alle Generationen am selben Ort. Als „Paten-Oma“ kann auch eine ältere Person, die selbst keine Enkel hat oder deren Familien weit entfernt wohnt, am Leben von Kindern und jungen Familien teilhaben. Die Kinder gewinnen eine zusätzliche Bezugsperson und die Eltern bekommen Unterstützung bei der Betreuung. Der Familienalltag ist heute durch schulische und berufliche Pflichten, Freizeitbeschäftigungen und Fahrtwege geprägt. Die Vielzahl der Termine kann für Familien mit Kindern eine Herausforderung sein. Da bleibt die Ruhe und Zeit zum gemeinsamen Spielen und Basteln, für den Spaziergang zum Spielplatz und zum Bach oder das gemütliche Laufen zum Musikunterricht oft auf der Strecke. In diesen Situationen kann die „Paten-Oma“ helfen. Eine „Paten-Oma“ bringt Zeit und Interesse mit. Sie ersetzt keine tägliche Betreuungseinrichtung, sondern betreut die Kinder ehrenamtlich einige Stunden, regelmäßig oder nach Bedarf. Der Kontakt mit den Kindern hält fit und jede „Paten-Oma“ weiß, dass sie gebraucht wird.