Kinderlachen ertönt seit 50 Jahren

Kein Kindergarten in ganz Ehingen hat einen so schönen großen, schattigen Garten wie der in Rißtissen, hat Bürgermeister Sebastian Wolf beim 50-jährigen Jubiläum festgestellt. 60 Kinder benutzen diesen Garten bei schönem Wetter während ihrer Kindergartenzeit, auch der runde Geburtstag wurde dort gefeiert.

„Wir wollen euch begrüßen und machen es so“, sangen die Kleinen, alle im weißen T-Shirt mit Kindergartenlogo, klatschten, stampften und verteilten Handküsse für ihre vielen Besucher. Eltern, Großeltern, Geschwister und Ehrengäste wie Wolf, Ortsvorsteher Markus Stirmlinger, Feuerwehrkommandant Ralf Glöggler und Schulrektorin Daniela Mezger waren gekommen. Kindergartenleiterin Bettina Reich sagte: „50 Jahre sind eine verdammt lange Zeit, viel ist passiert, viel hat sich verändert im Kindergarten.“

Eine Chronologie dieser Veränderungen konnten Besucher auf vielen Bildern bestaunen. „Da ist ja der Tobias und da der Markus“, und Ähnliches hörte man immer wieder von den Besuchern. Wolf sagte: „Generationen von Kindern haben diesen Kindergarten besucht. Wir feiern nicht das Gebäude, wir feiern das Leben dieses Gebäudes, es war eine weise Entscheidung, den Kindergarten hier anzusiedeln. Unser aller Wertschätzung für das, was hier geleistet wird und geleistet wurde, es ist Schwerstarbeit. Die Anforderungen haben sich massiv verändert.“

Was sie hier alles machen, erzählten die Kinder in ihren Liedern. Mit einem Tanz mit bunten Tüchern, die Großen mit Rasseln zur musikalischen Untermalung, gratulierten die Kinder ihrem Kindergarten: „Happy birthday“.