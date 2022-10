Kinderkreativwerkstatt im Bürgerhaus Oberschaffnei

Die Kinderkreativwerkstatt startet wieder. Auch im neuen Schuljahr gibt es kostenlose Mitmach-Angebote für Kinder im Bürgerhaus Oberschaffnei. Hier ist ein Überblick:

Zirkuswerkstatt: Akrobaten am Boden und in der Luft. Leitung: Marina Colovos, Zirkuspädagogin, ab 10. Oktober immer montags von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Mal- und Kreativwerkstatt für Grundschulkinder: Leitung: Maria Turban-Singer, immer mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr.

Mal- und Kreativwerkstatt für Kinder ab Klasse 5: Leitung: Marlene Widmann, Künstlerin, ab 6. Oktober immer mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Kinderchor Jimba Papaluschka: Leitung Julia Dorn, immer freitags von 14.30 bis 15.15 Uhr.

Die Kinderkreativangebote sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung durch die Eltern erforderlich. Auskunft und Anmeldung telefonisch unter 07391 / 503-4612 oder per E-Mail an buergerhaus@ehingen.de oder in direkter Absprache mit den Kursleiterinnen.