Kindergartenkinder in Nasgenstadt erleben Energie

Rund 20 Kinder im Vorschulalter haben im Kindergarten Nasgenstadt zum Thema Energie experimentiert. Die Kinder durften basteln, entdecken und forschen.

Zuerst konnte in einer Energiekiste erforscht werden, was alles etwas mit Energie zu tun hat. So funktionieren beispielsweise Radio und Föhn mit Strom. Begeistert waren die Kinder dabei, als sie mit einem kleinen Windrad selbst Strom erzeugten. Auch ein Solarauto, angetrieben mit Hilfe der Sonne, faszinierte die Mädchen und Jungen.

Bei einer Energierallye spürten die Kinder „Energiefresser“ im „Dreikäsehochhäusle“ auf. Zum Abschluss der zwei Termine wurden die Kinder mit einer Urkunde als „Energiespar-Profis“ ausgezeichnet. Das erlernte Wissen können sie als Experten nun selbst im Alltag anwenden und an ihre Familie weitergeben.

Das Projekt „Energie erleben“ wird von der Regionalen Energieagentur Ulm angeboten. Die Stadt unterstützt das Kindergartenprojekt im Sinne des Klimaschutzkonzeptes. „Energie erleben“ hat zum Ziel, schon die Kleinsten für das Thema Energiesparen zu begeistern und so in die Klimaschutzbemühungen einzubinden. Zu diesem Zweck kommen Experten in die Kindergärten und vermitteln den Kindern mit Spiel und Spaß Wissen zum Thema Energie. Die Inhalte sind auf alltägliche Situationen ausgerichtet, sodass das Erlernte einfach in das Leben der Kinder übertragen werden kann.