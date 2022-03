Kinderferienprogramm Caritas QuartiersProjekt am Wenzelstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Fasnetsferien vom 28. Februar bis 4. März fand das Kinderferienprogramm statt. 60 Kinder hatten sich angemeldet und wurden von zehn Betreuer*innen in drei Gruppen begleitet. Auf dem abwechslungsreichen Programm standen eine Wenzelstein-Rallye, eine Fasnets-Party, ein Besuch der Stadtbücherei, des Jugendzentrums und der Oberschaffnei und zwei Naturtage mit dem Grünfinder-Angebot der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller. Es war für alle ein Lichtblick in schwierigen Zeiten! Das mehrtägige Ferienprogramm des Caritas QuartiersProjekts am Wenzelstein findet in allen Schulferien (Ausnahme: Weihnachtsferien) statt und wird gefördert von der Stadt Ehingen.