Kinderbetreuung: Nachfrage nach Ganztagsplätzen steigt

In Ehingen sind, mit Blick auf die nahe Zukunft, ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab drei Jahre vorhanden, die einen Rechtsanspruch haben. Das ist die gute Nachricht, die aus der Angebots- und Bedarfsplanung der Stadtverwaltung hervorgeht, die kürzlich dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Doch müsse das Angebot weiter ausgebaut werden. Denn die Zahl von Kindern mit Behinderung und die Zahl der Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden sowie die Zahl junger zugezogener Familien, ist schwer einzuschätzen. Außerdem müsse man die Geburtenzahlen in der Stadt im Blick behalten, heißt es. Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen sowie nach Krippenplätzen steigt.

Kein nennenswerter Spielraum vorhanden

Neun städtische und sechs kirchliche Kindergärten gibt es in Ehingen und den Teilorten. Von den 922 Kindern in Ehingen mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben 879 hier eine Betreuungseinrichtung besucht. Die verbleibenden haben den sonderpädagogischen Schmiechtalkindergarten oder eine Einrichtung in einer anderen Gemeinde besucht. 28 Kinder wurden in keiner Einrichtung angemeldet. Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen für Kindergartenkinder sei groß, heißt es im Bericht, doch konnte im laufenden Kindergartenjahr der Bedarf gedeckt werden: 130 der 140 verfügbaren Plätze waren belegt. Hilfreich sei dabei gewesen, dass der evangelische Kindergarten seit April 2017 auch Ganztagsplätze anbietet. Noch sei die Phase der Umstellung dort nicht beendet: Die Ganztagsgruppe werde auch noch von Kindern besucht, die lediglich bis 13 Uhr betreut werden. Nach und nach entstehen hier durch den Wechsel noch weitere Ganztagsplätze. Doch einen nennenswerten Puffer an Plätzen in der Ganztagsbetreuung gebe es nicht. Für das kommende Kindergartenjahr seien bereits alle Plätze vergeben. Das Angebot müsse weiter konsequent ausgebaut werden, heißt es.

In den insgesamt 44 Kindergartengruppen soll es ab 2018/19 1010 Betreuungsplätze sowie 30 für Kinder ab zwei Jahren geben. Positiv auf die Anzahl der Plätze habe sich bereits die Erweiterung des Kinderhauses Rosengarten um eine Gruppe ausgewirkt. Um nicht bald vor einem Problem bei der Betreuung zu stehen, wird der Kindergarten Ulrika-Nisch um zwei zusätzliche Gruppen ausgebaut, was auch einen positiven Effekt auf das Angebot an Ganztagsplätzen habe.

In Kirchen müsse man das Angebot der Plätze für Kinder unter drei Jahren erhöhen, heißt es im Bericht. Möglicherweise müsse man auch über die Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe diskutieren. Weil auch in Dächingen die Anzahl der Kinder steigt, soll eine der drei Gruppen ab dem kommenden Kindergartenjahr wohl von einer Kleingruppe in eine Regelgruppe umgewandelt werden.

Meiste Krippenplätze vergeben

Im Jahr 2017/18 waren 75 der 80 Krippenplätze in der „Wichtelstube“ und im Kinderhaus „Rosengarten“ für Kinder von ein bis drei Jahre belegt. Auch die Nachfrage nach Plätzen mit verlängerter Öffnungszeit (sechs Stunden am Tag, 7 bis 13 Uhr) sei groß. 39 Plätze für Kleinkinder gab es zudem in den Kindergärten. Viele Eltern würden diese bevorzugen, heißt es, da sie oft näher am Wohnort seien. Acht Kleinkinder wurden zudem von drei Tagesmüttern betreut. Zehn neue Krippenplätze im Kinderhaus Rosengarten kommen im bald beginnenden Kindergartenjahr 2018/19 hinzu. Insgesamt sind für das kommende Jahr bereits 84 der 90 Krippenplätze vergeben. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Bei der Betreuung durch Tagesmütter sieht sie ein Ausbaupotenzial. Die Rahmenbedingungen für Tagesmütter müssten verbessert werden. Die Stadt befinde sich im Gespräch mit dem Tagesmütterverein.

