„Kinder und Jugendliche leiden besonders“

Alles andere als ein normales Jahr war 2020 auch für den Fußball in der Region. Im Frühjahr ruhte monatelang der Trainings- und Spielbetrieb, im Herbst begann Ende Oktober und damit ungewöhnlich früh die Winterpause im württembergischen Amateurfußball. „Wir können aber froh sein, dass wir, Stand jetzt, in der neuen Saison noch einigermaßen gut weggekommen sind und im Sommer spielen konnten“, sagt Horst Braun (Justingen), Vorsitzender des Fußballbezirks Donau. Nach den Beschränkungen im Frühjahr erfolgten Lockerungen und die Vereine nahmen relativ schnell wieder den Trainings- und Spielbetrieb auf, die neue Saison begann im August. „Je länger es aber ging, desto mehr Fälle traten auf und Spiele wurden abgesagt“, so Braun. Schließlich ging nichts mehr. Es habe Stimmen gegeben, die zumindest am 31. Oktober noch hätten spielen wollen, anderen dagegen sei der Stopp nicht früh genug gekommen. „Es war wie die allgemeine Stimmungslage in Deutschland, was Beschränkungen angeht“, sagt der Bezirksvorsitzende. Doch die Mehrheit halte den jetzigen Kurs für richtig – „und man kann bei dieser Problematik keine Entscheidungen gegen die Mehrheit treffen“. Durch das Aussetzen des Trainings- und Spielbetriebs würden aus Sicht von Horst Braun die Kinder und Jugendlichen besonders leiden. „Für deren Entwicklung ist das nicht gut.“ Erwachsene würden eine längere Auszeit vom Sport leichter wegstecken, so der Bezirksvorsitzende. Es sei etwas anderes, eine solche Situation zwischen dem 26. und 27. Lebensjahr zu erfahren als im Alter von zwölf bis 13. „Ein Jahr ohne Sport hat da andere Auswirkungen. Es ist nicht nur die Bewegung, sondern betrifft auch gemeinsame Erlebnisse – die Kinder müssen auf viel verzichten“, sagt Braun, der darauf verweist, dass es eine vergleichbare Situation in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben hat. Der Bezirksvorsitzende hofft, dass sich im kommenden Jahr möglichst bald wieder eine Normalität einstellt. Allerdings warnt Braun vor einer verfrühten Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Ob man im Februar wieder spielen könne, wie es der Verband für seine höheren Ligen ins Auge gefasst hat, davon geht der Bezirksvorsitzende derzeit nicht aus. „Ich bezweifle, dass es so kommt.“ Was den Fußballbezirk angeht, wolle er sich nicht auf einen Termin für den Wiederbeginn versteifen, sagt er. „Damit sorgt man eher für Enttäuschungen.“ Sollte ein früherer Beginn möglich sein, wird sich der Bezirksvorsitzende nicht dagegen wehren. (aw)

11