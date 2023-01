Kinder spielerisch an Musik heranführen

Die Musikschule der Stadt Ehingen bietet ab Januar einen neuen Kurs mit dem Namen „Bewegende Musik“ für Kinder von drei bis vier Jahren an. Das gemeinsame Musizieren soll alle Kinder bewegen und Freude bereiten – und durch die Musik Emotionen erleben. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Zusammen werden Klangerlebnisse und altersentsprechende Bewegungen für und mit dem Kind geschaffen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um eine gemeinsame, musikalische Zeit voller Fantasie, Freude und Entspannung. Der Unterricht richtet sich nach dem Grundsatz Beziehung statt Erziehung. „Bewegende Musik“ versucht, Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen, die Entwicklung der Stimme, der Sprache, des Gehörs und das Sozialverhalten zu fördern sowie die Grundlagen für ein Musikleben und -erleben zu entwickeln.

Der Unterricht findet immer freitags von 14 Uhr bis 14.45 Uhr (außer in den Ferien) in einer Gruppe mit mindestens vier und maximal acht Kindern in der Musikschule der Stadt Ehingen statt. Es gibt noch wenige Plätze. Anmeldungen sind derzeit noch möglich.

Die Anmeldung muss schriftlich, mit dem „Anmeldeformular Bewegende Musik“ oder online erfolgen. Beides ist möglich über die Homepage www.musikschule-ehingen.de. Informationen gibt es telefonisch unter 07391/503521 oder per Mail an musikschule@ehingen.de.