Kinder proben für Musical „Im Land der Wawumoasts“

Irgendwo mitten in einem Wald versteckt lebt ein Volk von Waldkobolden. Wie es bei denen zugeht, erfährt, wer am 24. oder 25. Juni in der Lindenhalle eine Aufführung des Kindermusicals „Im Land der Wawumoasts“ besucht. Sich effektvoll in Szene zu setzen hat den kleinen Darstellern die Schauspielerin Daniela Burkhardt am Samstag in der Michel-Buck-Schule beigebracht.

Drei Stunden lang probten die darstellenden Kinder intensiv und mit nicht nachlassendem Eifer in der alten Turnhalle der Schule unter der temperamentvollen Anleitung der Schauspielerin Daniela Burkhardt aus Ammerbuch bei Tübingen. Gruppencoaching nennt sich so etwas in Fachkreisen. Dabei geht es darum, den Mitwirkenden einer Aufführung die Regeln des Schauspiels so zu vermitteln, dass am Ende eine eindrucksvolle Inszenierung herauskommt. Wer großen Applaus zu ernten hofft, muss eine ganze Menge dafür tun. Mimik, Gestik und Bewegung sind bei ausdrucksstarker Artikulation in Einklang zu bringen.

Gar nicht so einfach, wie es am Ende aussieht, ist, was die Kinder beim Theaterspielen alles beachten müssen. Man spielt für das Publikum und steht ihm gegenüber – sofern man steht und nicht gerade quer durch die Szene wirbelt. Aber auch da gilt: möglichst viel Vorderseite zeigen. Damit ist es aber nicht getan, denn Schauspiel lebt ja nicht zuletzt von Sprache, und die muss klar verständlich sein. Denn nichts verleidet Zuschauern eine Aufführung mehr, als wenn sie nicht verstehen, was auf der Bühne gesprochen wird. In Hochdeutsch natürlich, dazu langsam, akzentuiert und laut. Sehr laut sogar, wenn es darum geht, einer Szene akustischen Glanz zu verleihen. Schüchternheit mag ja bei anderen Anlässen ganz niedlich wirken, nicht aber, wenn man imponieren will. Und das hat man als Schauspieler ganz einfach zu wollen.

Das Kostüm macht nicht die Rolle. Daher wird es bei der Probe auch nur ganz sparsam eingesetzt, wenn ein bestimmtes Teil davon zur Sprache kommt, so wie bei der Hauptdarstellerin ein langer Schwanz, der sich zur Verwunderung aller als Tarnnetz entrollt. „Ihr spielt richtig klasse und dürft euch trauen, eure Rolle richtig auszuspielen“, ermuntert Daniela Burkhardt ihre Schauspielschüler dazu, noch mehr aus sich herauszugehen. Erschöpft aber immer noch gut drauf stellen sich am Ende alle zum Abschied im Kreis auf.