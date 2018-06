Kinder lesen Senioren vor

Die Vorlesekinder der Ehinger Stadtbücherei haben am Freitag in der Seniorenresidenz Haus Katrin gezeigt, was sie in einem halben Jahr geübt haben. Für die sechs Viertklässler war es der krönende Abschluss des Vorlese-Kurses, für die Bewohner der Seniorenresidenz ein ganz besonderer Moment.

„Es ist das erste Mal, dass Kinder bei uns etwas ausführen“, erklärt Thomas Reinhart, Betreuungsfachkraft, der sich am Ende im Namen des Hauses bedankte und Süßigkeiten an die Kinder verteilte.

Hanna, Kai, Enes, Sabrina, Jean-Daniel und Michael lasen abwechselnd, manchmal sogar gleichzeitig aus dem Buch „Sommerzeit in Hosenfeld“. Sie lasen aber nicht einfach nur zurückgelehnt in Stühlen, sondern standen fest auf ihren Füßen vor den Zuhörern und lasen szenisch. Mit viel Mimik und Gestik brachten sie die Erlebnisse des Protagonisten Georg lebhaft rüber, sprachen deutlich und ließen Pausen. Auch hatten sie Requisiten zur Geschichte mitgebracht – zum Beispiel eine Puppe im Korb, einen Stoffhasen oder einen Spielzeugbagger. Astrid Bunzel, die Leiterin der Stadtbücherei, zeigte begleitend die passenden Bilder aus dem Buch.

In der Seniorenresidenz herrschte aufmerksame Stille, hin und wieder schaffte es die Geschichte sogar, ein Kichern unter den Zuhörern hervorzurufen. Im Buch werden die Erfahrungen der Kinder Georg und Hildegard in den 1970er-Jahren bildhaft beschrieben. Die Geschwister genießen das Leben auf dem Land, im Wald und auf den Wiesen, wenn sie Tante Lena und Onkel Willi besuchen. Astrid Bunzel hat das Buch unter anderem ausgewählt, weil es so schön zum Sommer passt.

Seit Januar haben die Vorlesekinder jeden Freitag geübt – aber nur die Hälfte der Zeit am Text gearbeitet. Den Rest der Zeit haben die Kinder am Atem, Körperwahrnehmung und Stimme gearbeitet, erklärt Bunzel. Wichtig sei auch, die inneren Bilder wahrzunehmen, die die Wörter hervorrufen. Die Stadtbücherei-Leiterin ist davon überzeugt, dass die Kinder davon profitieren: Das Lesen mache mehr Spaß und die Übungen würden den Schülern später auch etwa bei Vorträgen helfen.

Wenn sich wieder genug Kinder finden, startet bald schon ein nächster Vorlesekurs. Kinder ab der vierten Klasse, die Interesse haben, dürfen sich gerne bei der Stadtbücherei Ehingen melden.