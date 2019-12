Kinder lassen bunten Elmar leben

Mit einem, zauberhaften Basar haben die Ortsverwaltung Nasgenstadt und die örtlichen Vereine am Samstag in der Ufergasse wieder viele Menschen in die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt. In dem vom Kindergarten aufgeführte Theaterstück „Elmar“ verachteten die grauen Elefanten den einzigen bunten unter ihnen, bis sie merkten, dass er in seiner Andersartigkeit genau so zur Herde gehört wie alle anderen auch. Fröhlich tanzte Elmar am Ende mit allen Tieren auf dem passend dekorierten und hell erleuchteten Platz. Der Kirchenchor sang adventliche Lieder, und zum guten Schluss kam der Nikolaus zur Bescherung.