Kinder informieren sich über Biosphärengebiet

Das vom NABU betriebene Biosphärenmobil hielt am Mittwoch, 5. Oktober, in Erbstetten an. Alle Viertklässler der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen bekamen einen großen Einblick in das Leben auf der Alb und dem Biosphärengebiet. Brigitte Spiegler, Andreas Yannik und Beate Spohn-Gundert gaben ihr großes Wissen an die Kinder weiter.

Die verschiedenen Thementischen wie zum Jurameer und Versteinerungen, Wissenswertes über die Vogelwelt sowie heimische Waldtiere sprachen die Kinder sehr an und alle waren mit Begeisterung dabei. Zum Abschluss gab es für die Kinder einen Stempel in ihrem Junior-Ranger-Pass sowie eine kleine Lektüre.

Bereits eine Woche zuvor gastierte das Biosphärenmobil bei allen Drittklässlern der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen.