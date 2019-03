Kinder erleben den Rohstoff Holz

Vor einiger Zeit waren die Kinder mit dem Waldpädagogen Alex Rothenbacher und ihren Eltern im Wald in Ingstetten dabei, wie eine 39 Meter hohe Fichte gefällt wurde. Fichten sind im hohen Maße vom Borkenkäfer befallen und das Holz muss schnell aus dem Wald geholt werden, erfuhren sie. Jetzt haben die Kinder bei einem Besuch in der Sägerei von Max Ochs gesehen, wie es mit dem Holz der gefällten Fichte weitergeht.

Ganz leicht konnten die Arbeiter die vom Borkenkäfer befallene Borke entfernen, sie hat sich durch den Befall mit dem Borkenkäfer vom Stamm gelöst und der Baum drohte einzugehen, lernten die Kinder. Auf einem Stück Baumrinde zeigte ihnen Rothenbacher die Gänge, die der Käfer in der Rinde angelegt hat, fasziniert waren sie, dass ein so kleiner Käfer so viel Unheil im Wad anrichten kann. In der Halle der Sägerei schauten sie ebenso interessiert zu, wie Ochs den Stamm maschinell in Bretter zersägt. Diese Bretter werden als Bauholz oder Konstruktionsholz verwertet.

Der nächste Termin für die Kinder mit Rothenbacher ist in zwei Wochen in einer Schreinerei in Justingen, dort bauen sie aus ihrem Fichtenholz Insektenhotels, die sie mit heimnehmen dürfen. „Wir wollen eine Brücke zum Naturschutz schlagen und so Lebensbedingungen für Insekten verbessern“ sagte Rothenbacher. Der krönende Abschluss in der Sägerei Ochs war hingen, dass die Kinder im Sägemehl baden durften.