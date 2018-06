Kinder erhalten Enten fürs Entenrennen während der Kirbe

Thomas Mack, Präsident des Lionsclubs Munderkingen-Ehingen, und Fritz Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß, haben am Mittwochvormittag im Rathaussaal in Ehingen gelbe Quietsche-Enten an die Kinder der Ehinger Kindergärten übergeben. „Mit diesen könnt ihr am Entenrennen auf der Schmiech am Sonntag, 14. September, während der Ehinger Kirbe teilnehmen“, erklärt Mack. Dem Gewinner winken 1000Euro.

Die Kindergartenkinder können die Enten aber auch buntbemalen oder anders gestalten, denn auch die Enten, die am kreativsten gestaltet sind, können Preise gewinnen. Dafür müssen die gestalteten Enten zwischen dem 11. und 22. August bei der Raiffeisenbank abgegeben werden.

„Ohne Fritz Lehmann und die Raiffeisenbank wäre diese Aktion gar nicht möglich, denn er stiftet die ganzen Enten für die Kindergärten, dafür gebührt ihm ein großes Dankeschön“, lobt Thomas Mack.

Und weil die Kinder schließlich eine gelbe Ente bekommen haben, sangen sie gemeinsam zum Dank das Kinderlied „Alle meine Entchen“.

Am Mittwoch, 23. Juli, werden um 10.30 Uhr im Munderkinger Rathaus die Enten an die Munderkinger Kindergärten übergeben.