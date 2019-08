Kinder erfahren Wissenswertes zum Klimaschutz

Die Stadt Ehingen möchte junge Menschen aktiv an die Themen Erneuerbare Energien sowie Umwelt- und Klimaschutz heranführen. Kurz vor den Ferien war die Regionale Energieagentur (REA) Ulm im städtischen Kindergarten Büchele und bei den vierten Klassen der Michel-Buck-Schule zu Gast, um den interessierten Mädchen und Jungen die Themen Energieeinsparung, Klimaerwärmung und Energiequellen näherzubringen.

Voller Euphorie und Wissbegierde haben die Kinder an dem Projekt mit Theresa Volk und Zita Chocano-Enriquez von der REA Ulm teilgenommen. Im Kindergarten Büchele wurde beispielsweise anschaulich gezeigt, wieviel und wo im Haus überall Strom, Wasser und Heizenergie verbraucht wird, obwohl dies vielleicht gar nicht nötig ist. Anschließend durften die Vorschulkinder selbst entscheiden, an welchen Einrichtungsgegenständen im Kindergarten welche Hauptenergiequellen genutzt werden sollen und diese mit einem entsprechenden Sticker kennzeichnen. Bei diversen Selbstversuchen wurde den Kindern schnell klar, wie clever Geräte lediglich aus regenerativen Energiequellen angetrieben werden können. Auch Experimente zu den Themen Wasserverbrauch, Stromnetz und Lüftungen stießen auf rege Beteiligung und großes Interesse. Die schon etwas älteren Kinder der vierten Klasse in der Michel-Buck-Schule erwartete neben der wissenschaftlichen Herangehensweise zum Thema Erderwärmung, Biodiversität und Meeresspiegelanstieg ebenfalls eine Reihe von Experimenten, wie zum Beispiel Stromstärkemessungen an Haushaltsgeräten, eine selbst gebastelte Kartoffelbatterie sowie eine Nachstellung des Treibhauseffektes mit Hilfe einer Glasschüssel, die von außen mit einer Glühlampe bestrahlt wurde. Am Ende nahmen die Kinder voller Stolz ihre persönliche Urkunde entgegen.