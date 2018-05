Kinder erfahren viel über die Eiszeit

Die Eiszeit vor 30 000 Jahren hinterließ ihre Spuren auch in unserer Region. Um Kindern der dritten und vierten Klassen diese spannende Epoche näherzubringen, besuchte Hörbuchautorin Birge Tetzner die Stadtbücherei Ehingen zu einem Hörbuchworkshop.

Mit atmosphärischer Hintergrundmusik untermalt, erzählte sie die Geschichte des Berliner Jungen Fred, der zurück in die Eiszeit reist. Zudem zeigte sie eine Fotostrecke mit vielen anschaulichen Beispielen, wie Museumsstücken und Rekonstruktionen. Viele der jungen Gäste wussten schon eine Menge über das Leben in grauer Vorzeit zu berichten. Mammuts waren ihnen ebenso bekannt wie Höhlenbären und einige hatten sogar schon einmal selbst Gebrauchsgegenstände aus der Steinzeit während eines Museumsbesuches nachgebaut. Die Kinder erfuhren zudem, wie ein Hörspiel entsteht und was es alles braucht, um die vielfältigen Geräusche zu erzeugen. Alte Bretter für das Knarzen von Wikingerschiffen oder Metallstäbe für das Klirren eines Amboss sind hier nur einige Beispiele.

Der nächste Termin für eine lebendige Kinderveranstaltung ist der Montag, 11. Juni. Dann präsentiert Heiko Wolz kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft „Antons Fußballtagebuch“ indem ein kleiner Kicker und seine Mannschaftskameraden gegen einen übermächtigen Gegner bestehen müssen. Für diesen Termin gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen nimmt die Bücherei unter der Telefonnummer 07391/503 560, unter der E-Mailadresse stadtbuecherei@ ehingen.de und natürlich persönlich innerhalb der Öffnungszeiten entgegen.