Kinder bauen ein Vogelfutterhaus

Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder soweit, 25 Kinder ab acht Jahren trafen sich zum Ferienprogramm an der Alten Säge bei Irmgard und Karl Schöttle in Mundingen. Dort hatten die Organisatoren Jutta Uhl sowie Sonja und Josef Huber ein Programm für die Nachmittagsstunden vorbereitet. Das Bauteam um Roland Hess, Josef Schmid, Karl-Heinz Schleker, Hermann Engst, Gerhard Belz und Ralph Moll bastelten mit den Kindern ein Vogelfutterhaus, wo die Kinder mit Begeisterung die Teile unter Anleitung zusammen schraubten und am Ende die Kanten geschliffen wurden.

Jutta Uhl hatte für zwischendurch oder im Anschluss Material für Ährenkränze und Wollgeflechte vorbereitet. Mit ihren Helferinnen Mia-Sophie Schmucker und Sophia Huber zeigten sie den Kindern geschickte Fingerfertigkeiten bei den Flechtarbeiten. Ein toller Mittag fand dann seinen Ausklang mit einem Stück Kuchen, einer roten Wurst und Getränk, bis dann die Eltern ihre Kinder wieder abholten. Die gesamte Mannschaft freut sich schon auf das Ferienprogramm 2023 in Mundingen.