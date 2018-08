Kinder basteln ihre eigenen 3D-Brillen

„Augmented Reality und Virtuell Reality kommt auch im Bibliothekwesen immer mehr“, sagte sich Sebastian Luckas von der Ehinger Stadtbücherei und hat Kinder zum Basteln ihrer eigenen 3D-Brillen eingeladen. Diese Brillen kosten im Handel leicht 300 Euro. Viel kostengünstiger haben sich die Kinder bei Luckas diese Brillen selbst hergestellt.

Das Modell, das er angefertigt hat, bleibt in der Bibliothek und kann dort ausgeliehen werden. „Die Linsen verkürzen optisch den Weg und so können 3D-Brillen dargestellt werden. Auf YouTube gibt es spezielle Videos in leicht verschobenen Bildern, das Gehirn setzt diese Bilder zum 3D-Bild wieder zusammen“, erklärte Luckas seinen Bastlern.