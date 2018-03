Kinder backen Oster-Überraschungen

Fröhliche Kinderstimmen schallten aus der VHS Küche und ein leckerer Duft von Hefeteig zog durch das Franziskanerkloster. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren haben hier unter der Leitung von Gudrun Mack Osterüberraschungen für ihre Familien gebacken.

Weil die Kleineren noch nicht an die Arbeitsplatten heranreichen, hat die VHS extra für sie ein fahrbares Gestell gekauft, mit dem sie dann die richtige Größe haben. Lena und Benedikt haben aus Haselnussteig Schokonbons geformt, die sie unter Aufsicht von der elfjährigen Anna in den Ofen schoben. Die Schokoglasur stand schon bereit, Lena hat sie bereits probiert, zeigten Suren rund um ihren Mund. Anna backte Osterbrot, „backen ist nicht schwierig“, fand sie. Sie backt oft daheim allein. Das Osterbrot aus Hefeteig geformt bekam nach dem Backen eine Puderzuckerglasur und ein österliches Motiv als Verzierung. Tizian schnippelte bienenfleißig Wurst, Schinken, Paprika, Tomaten und Pilze für die Pizza, die die Kinder am Endes des Kurses gemeinsam essen wollten. Der Nachtisch dazu, eine süße Quarkspeise war schon fertig, hatte aus Löffelbiskuit Osterhasenohren, Augen aus Himbeere und eine Schokoladennase. „Wo ist noch ein Backblech“, riefen die Mädels, die Osterhasen ausstachen, Roswitha Schrode von der VHS half ihnen ein wenig. Wer schon fertig war oder wer auf seinen Hefeteig warten musste, malte derweil Ostereier bunt an. Natürlich halfen anschließend auch alle die Küche zu putzen, das gehört beim Kochkurs dazu, wussten die Kinder genau.

Die Kinderkurse liegen Roswitha Schrode besonders am Herzen. „Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche fürs Kochen sensibilisiert werden, dass Kochen ins Bewusstsein gerückt wird, dass Kinder wegkommen vom Fastfood“, sagte sie. Sie möchte den Kindern vermitteln, dass Gutkochen und Selbstgekochtes genießen ein Erlebnis sein kann. „Gute regionale Produkte sind etwas ganz Besonderes, unser ländlicher Raum bietet da viele Möglichkeiten“, erklärte Roswitha Schrode. Kinderkochkurse sind bei der VHS immer ganz schnell ausgebucht. Das Angebot ist groß, erste Kocherlebnisse für Kleinkinder mit Eltern oder Großeltern, Kinderkochen in der Natur, Kochführerschein für Grundschüler mit Kinderknigge mit dem richtigen Benehmen bei Tisch, Freche Früchtchen mit superleckeren Apfelpfannkuchen, originellen Aufläufen und fruchtigen Cupcakes, Teenie Crashkurse am Herd sind Angebote mit Gudrun Mack und Julia Hertenberger, für die die Nachfrage immer groß ist. Kochkurse bei der VHS hat es schon immer gegeben, früher in den Küchen der Landwirtschaftsschule, der Längenfeldschule und der Grundschule im Alten Konvikt, jetzt im zehnten Semester im Franziskanerkloster. Seitdem die Küche dort in Betrieb ist, boomen die Kochkurse. „50 Kochkurde bieten wir pro Semester an, meist mit zwölf Teilnehmern, das sind immer um die 600 Teilnehmer pro Semester“ schätzte Roswitha Schrode.

Besonders beliebt sind die Kochkurse für Männer, da gibt es in jedem Semester etwas ganz Spezielles. Im Juni geht man mit Kreisjägermeister Johann Krieger auf die Pirsch, Küchenmeister Alfons Köhler zeigt, wie Wild zerlegt wird und kocht mit den Kursteilnehmern ein leckeres Wildgericht. Ein Gutschein für einen Kurs rund ums Bier, mal deftig, mal raffiniert könnte auch ein nettes Geschenk für den Mann am Herd sein. Knusperige Pizza und Dennete werden bei Stefanie Walk auf dem Pizzastein gebacken. Selbstgekochte Marmelade, Gelees oder Chutney sind nicht nur ein hübsches persönliches Geschenk, sie schmecken dem Erzeuger auch besser als gekaufte Produkte. In einem Kurs backt man gleich den Hefezopf dazu. Kochen mit Küchenchefs wie Stefan Wiele oder Gourmetkoch Peter Ebbinghaus sind ganz schnell ausgebucht. Um Spargel geht es bei Wiele, Ebbingshaus kocht mit dem Kurs in seinem Restaurant in Burgrieden ein Frühlings-Gourmet-Menüs. Vegetarier und Veganer finden bei der VHS ihren Kochkurs, bei Pakwipa Strahl verbunden mit einem Streifzug durch die asiatische Küche. Kochkurse für Diabetiker und Besitzer eines Thermomix runden das Kursangebot ab.