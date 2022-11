Kennen Sie schon unseren Förderverein?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein des Kindergartens Nasgenstadt besteht seit 2004 und wurde auf eine Elterninitiative hin gegründet. Das Ziel ist es finanzielle Mittel aufzubringen, um den Kindern ein erweitertes Bildungsangebot zu ermöglichen.

Durch Aktionen wie den Apfelsaftverkauf, Aufstellung eines Altpapiercontainers, die Beiträge der Mitglieder, sowie auch Spenden, konnten wir den Kindergarten bisher unterstützen. Dadurch wurden unter anderem Hengstenberg Turngeräte angeschafft, Waldtage organisiert, der Besuch des Schützentheaters und das Verkehrszebra ermöglicht.

Auf diesem Wege möchten wir außerdem noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an Familie Wörz aus Nasgenstadt aussprechen. Sie ermöglichen uns jedes Jahr, dass wir auf deren Streuobstwiese die Äpfel sammeln können. Den kompletten Hin- und Rücktransport zur Mosterei übernimmt dankenswerterweise ebenfalls Familie Wörz. Der frisch gepresste Apfelsaft kann am Kindergarten in zehn Liter Bag-in-Box käuflich erworben werden.

Unser Dank gilt auch den zahlreichen Spendern, denn ohne sie wäre vieles nicht so schnell umsetzbar gewesen. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, sowie den zahlreichen Spenden zum Beispiel für die 625 Euro vom Hockete-Team des „Hetzlingfest“, für die 500 Euro von der Firma Ante Novokmet Gartengestaltung, für die 500 Euro von der Firma Linzmeier, sowie für die 300 Euro der VR-Bank Alb-Blau-Donau e.G. (Bildung stärken) und bei allen weiteren Spendern, die nicht namentlich genannt werden wollen.

Falls Sie unserem Verein ebenfalls eine Spende, unter dem unten genannten Spendenkonto zukommen lassen möchten, oder Mitglied mit einem Jahresbeitrag in Höhe von fünf Euro werden wollen, freut sich der Förderverein und die Kinder des Kindergartens sehr.

Kontoinhaber: Förderverein des Kindergarten Nasgenstadt e.V., IBAN: DE18 6309 1010 0608 9850 07, BIC: GENODES1EHI. Weitere Informationen erhalten Sie sehr gerne im Kindergarten.