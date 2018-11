Kellerduell in Oberdischingen

Nach dem Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A1 am vergangenen Wochenende fällt der Blick nun aufs untere Tabellendrittel: Das Keller-Derby zwischen dem SV Oberdischingen und dem TSV Rißtissen wird am Samstag, 24. November, zum SZ-Topspiel. Schließlich steht für beide Mannschaften sehr viel auf dem Spiel. Alle Begegnungen des 16. Spieltages finden wegen des Totensonntags bereits am Samstag um 14.30 Uhr statt.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – TSV Rißtissen (Vorrunde: 2:4). - Es war am 16. August das erste Spiel des TSV Rißtissen nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A. Der Rißtissener Sieg damals machte Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison des Aufsteigers. Doch inzwischen ist beim TSV Ernüchterung eingekehrt, denn es kamen bisher in der Vorrunde nur noch neun Punkte hinzu.

Gastgeber SV Oberdischingen hat bisher in dieser Saison nur selten überzeugt, erst am vergangenen Sonntag ging das Heimspiel gegen die SF Kirchen verloren. Punktgleich belegen die beiden Gegner zur Zeit die Plätze 13 und 14. Ohne Zweifel ist es ein ganz wichtiges Spiel am Samstag. Beide Mannschaften wollen noch vor der Winterpause die Abstiegszone verlassen. Am vergangenen Sonntag hat der TSV Rißtissen bei Mitaufsteiger SF Donaurieden gewonnen und dadurch sein Selbstvertrauen gestärkt. Doch der SV Oberdischingen will nicht zwei Heimspiele in Folge verlieren. Daher wird diese Partie trotz der schlechten Tabellenplätze am Samstag zu einem Top-Spiel.

SV Dürmentingen – SF Kirchen (Vorrunde: 1:2). - Durch seine bisher höchste Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Betzenweiler (0:6) ist der SV Dürmentingen inzwischen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Das Team von Trainer Tobias Tress muss daher punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Sportfreunde wollen jedoch nach dem Sieg in Oberdischingen auch am Samstag nicht leer ausgehen.

SF Donaurieden – SG Öpfingen (Vorrunde: 0:1). - Derbys haben es in sich. Dies zeigte das knappe Öpfinger 1:0 zu Beginn der Vorrunde. In Oberdischingen hat der Tabellenführer bisher zum einzigen Mal Federn gelassen, doch in Ringingen hat die SG überzeugt. Der Aufsteiger wird am Samstag besonderen Ehrgeiz an den Tag legen.

SV Ringingen – FC Schelklingen/Alb (Vorrunde: 4:0). - Der hohe Sieg des SV Ringingen am ersten Spieltag in Justingen war die Überraschung zum Rundenbeginn. Sicher haben die Älbler dieses 0:4 noch nicht vergessen. Allerdings wird es für den FC Schelklingen/Alb wohl schwer werden, sich zu revanchieren.

SG Griesingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Vorrunde: 0:3). - Die zurückliegende englische Woche dürfte der SG Griesingen zu denken geben. Nach drei Niederlagen innerhalb von sieben Tagen ist die Truppe von Marco Münch bestrebt, das Ruder wieder herumzureißen. Gegen den Gegner aus Ertingen/Binzwangen gilt es, sich für die Niederlage in der Vorrunde zu revanchieren.

VfL Munderkingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Vorrunde: 1:1). - Bei den Gästen scheint die Anfangseuphorie nach dem Aufstieg verflogen zu sein. Inzwischen ist die SGM auf dem zwölften Tabellenplatz angekommen. Doch der VfL Munderkingen hat nur einen Punkt mehr auf seinem Konto. Nach zwei Unentschieden in Folge will der VfL einmal wieder einen Dreier einfahren.

FV Schelklingen-Hausen – SV Betzenweiler (Vorrunde: 1:1). - Obwohl der Abstand zum Tabellenführer SG Öpfingen schon 15 Punkte beträgt, sind die Schelklinger um Relegationsplatz zwei immer noch erfolgreich im Rennen. Der Abstand zu den Gästen aus Betzenweiler ist beträchtlich und soll vergrößert, auf keinen Fall aber kleiner werden.

Spielfrei ist Türkgücü Ehingen.