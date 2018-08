Keine Tore auf dem Semmelbühl

„Anstoß zum Topspiel der Schwäbischen Zeitung SF Kirchen - SV Betzenweiler“, sagte Stadion-sprecher Martin Schrode am Sonntag um 15 Uhr. Wer sich jedoch auf Tore gefreut hatte, wurde auf beiden Seiten enttäuscht.

SZ-Topspiel: SF Kirchen - SV Betzenweiler 0:0. - Mehr als 200 Zuschauer sind auf den Semmelbühl gekommen. Sie sahen zwar zwei Mannschaften, die sich redlich bemühten, doch Zählbares blieb aus. Dabei hatten die Gäste die größte Chance, als der Schiedsrichter nach einem Foul im Kirchener Strafraum in der 25. Minute einen Elfmeter pfiff. Marius Rudolph scheiterte jedoch an SF-Torhüter Marcel Rueß. Kurz darauf gab es einen Freistoß für die Gastgeber, der dann aber knapp neben das Betzenweiler Tor ging. Ansonsten gab es in der ersten Halbzeit kaum Torraumszenen auf beiden Seiten. Nach der Pause machte der SV Betzenweiler mehr Druck und hatte auch Torchancen, doch die Kirchener Abwehr und Torhüter Marcel Rueß gaben sich keine Blöße. Pech für den Gastgeber, als in der 57. Minute ein Schuss knapp am Gästetor vorbeiging. Aus unerfindlichen Gründen hatte der Gästetorhüter sein Gehäuse verlassen. Als Felix Gehweiler nach Ball-Wegschlagen in der 60. Minute Gelb/Rot sah, kam bei den Sportfreunden Hoffnung auf. Doch der SV Betzenweiler war auch in Unterzahl sehr gefährlich. Bis zur letzten Minute stand das Spiel auf des Messers Schneide. Das Einwechseln von Niklas Schrode erfolgte zu spät, und auch er konnte am Ergebnis nichts mehr ändern. ssImmerhin ist Kirchen nach zwei Spielen noch ohne Niederlage. - Reserven: 4:0. Die SF Kirchen sind am Donnerstag in der zweiten Bezirks-Pokalrunde Gastgeber des VfL Munderkingen.