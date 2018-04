Keine Illusionen bei der TSG

Nach der Niederlage am Donnerstag hat der FV Schelklingen-Hausen am Sonntag erneut eine Chance auf eigenem Platz. Die SG Altheim erwartet den SV Bad Buchau und die TSG Rottenacker gastiert bei Tabellenführer FC Mengen.

FC Mengen – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:1). – TSG-Trainer Timm Walter macht sich keine Illusionen: Der FC Mengen wird sich auf dem Weg zur sicheren Meisterschaft auch von Rottenacker nicht aufhalten lassen. Die Gäste sind auswärts immer verwundbar, doch fängt jedes Spiel bei 0:0 an. Der FC Mengen hat zu Hause bisher nur einmal beim 1:1 gegen die auswärtsstarke SG Altheim Punkte abgegeben und ist in bisher 23 Spielen ohne Niederlage. Da jedoch die Gäste nichts zu verlieren haben, können sie ohne Druck spielen. Fehlen wird allerdings der bisher erfolgreichste Torschütze Kevin Wehle.

FV Schelklingen-Hausen – FV Bad Schussenried (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:3). – Der FV Schelklingen-Hausen kehrt für den Rest der Verbandsrunde auf den gewohnten Platz im Längental in Schelklingen zurück. Hier sollen nun die für den Klassenerhalt nötigen Punkte geholt werden. Gegner FV Bad Schussenried hat vergangenen Donnerstag das Lokalderby gegen den SV Bad Buchau verloren. Doch das ist sicher keine Garantie dafür, dass er in Schelklingen erneut leer ausgehen sollte. In Altheim trat eine Abschlussschwäche des FV zutage. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben die Schelklinger nachgelassen und erneut eine Niederlage kassiert. Seit der Winterpause wurde in Heimspielen nur ein einziger Punkt geholt. Das ist zu wenig, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu schaffen. Dennoch gibt Trainer Jens Kannemann die Hoffnung nicht auf, dass seine Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur zurückfindet.

SG Altheim – SV Bad Buchau (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:0). – Mit bisher 34 Punkten ist der Aufsteiger nicht mehr weit von der 40-Punkte-Grenze entfernt. Gegen das Team vom Federsee sollen drei weitere Zähler dazu kommen. Doch es ist festzustellen, dass der SV Bad Buchau gegenüber der Vorrunde nicht wiederzuerkennen ist. Die Mannschaft hat zuletzt das Auswärtsspiel im nahen Schussenried gewonnen und sich ein gutes Stück von der Abstiegszone entfernt.

Die SG Altheim wird es am Sonntag also mit einem erstarkten Gegner zu tun haben. Doch für den FV Schelklingen-Hausen wäre es wichtig, dass Bad Buchau auf dem Hochsträß Federn lassen würde. Mit einer Leistung wie in der zweiten Halbzeit am Donnerstag sollte Altheim gewinnen.

Weitere Spiele: Samstag: FC Laiz – SV Sigmaringen (0:3). Sonntag: SV Bad Saulgau – SV Ebenweiler (0:0), SF Hundersingen – FV Neufra (0:1), SV Hohentengen – FV Altshausen (1:1), SV Uttenweiler – FC Krauchenwies-Hausen (1:1).