Keine Frage des Chancenmangels, sondern der Chancenverwertung

Groß war die Enttäuschung beim SSV Ehingen-Süd am Sonntagabend nach dem 0:3 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Doch nicht zum ersten Mal bezog Süd früh in der Saison bei diesem Gegner eine deutliche Niederlage. Anfang September 2018 hatte es in der Verbandsliga ein 1:5 gegeben. In beiden Begegnungen, in der vor zwei Jahren und am vergangenen Sonntag, traf ein Spieler von Leinfelden-Echterdingen dreimal. Vor zwei Jahren war es Gentian Lekaj, der heute nicht mehr bei Calcio ist, und vor wenigen Tagen Daniele Cardinale. Dabei hätte der junge Stürmer in der Saison 2020/21 ursprünglich für Rutesheim spielen und treffen sollen. Die Rutesheimer hatten Cardinale vom Landesligisten Germania Bietigheim verpflichtet, aber nicht lange Freude an ihm – der Spieler zog nach wenigen Wochen weiter nach Leinfelden-Echterdingen und erzielte nun gegen Süd seine ersten Verbandsliga-Treffer für Calcio.

Während Leinfelden-Echterdingen am Sonntag drei Treffer und den zweiten Saisonsieg bejubeln durfte, blieb der SSV zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg. Filip Sapina ist der bisher letzte Torschütze der Kirchbierlinger beim 5:0-Sieg Anfang September gegen Wangen. Dass Ehingen-Süd seither nicht mehr traf, lag jedoch nicht an einem Chancenmangel – die Chancenverwertung ist es, die Trainer Michael Bochtler schon in den ersten Spielen der Verbandsliga-Runde bemängelt hatte. Während die ersten Spiele gewonnen wurden oder zumindest ein Punkt heraussprang, rächte sich die Abschlussschwäche (und das fehlende Quäntchen Glück vor dem gegnerischen Tor) gegen Tübingen, Berg und Leinfelden-Echterdingen. Die Negativserie habe sich davor „abgezeichnet“, so Trainer Bochtler.

Nicht zu vergessen ist, dass Ehingen-Süd auch gegen Calcio auf wichtige Spieler verzichten musste. Mittelfeldspieler Filip Sapina sowie Außenverteidiger Marvin Schmid, auf dessen Einsatz der Trainer bis zuletzt gehofft hatte (beim Aufwärmen zeigte sich allerdings, dass es bei Schmid noch nicht ging), fehlten ebenso wie der wegen seiner Gelb-Roten Karte im Spiel davor gegen Berg gesperrte Innenverteidiger Nico Hummel – von den Langzeitverletzten ganz zu schweigen. Die personellen Alternativen waren daher für Abwehr und Mittelfeld nicht allzu groß.

Inwieweit sich das bis zum kommenden Wochenende ändert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall steht Süd am Samstag die nächste schwierige Aufgabe bevor – womöglich die derzeit schwierigste in der neuen Verbandsliga-Saison. Der TSV Essingen führt mit 18 Punkten aus sieben Spielen die Tabelle an, zuletzt gab es ein 4:1 gegen Türk Spor Neu-Ulm. Doch taten sich die Essinger gegen den früh in Führung gegangenen (durch Fathi Yildiz in Minute elf) und danach lange Zeit geschickt verteidigenden Aufsteiger schwer. Innerhalb kurzer Zeit wendete sich aber das Blatt: Niklas Groiß, in der 63. Minute eingewechselt, erzielte zwischen der 72. und 86. Minute vier Tore zum Essinger 4:1-Sieg. „Wir haben dann nicht mehr Fußball gespielt und die Cleverness hat auch gefehlt“, sagte Türk-Spor-Trainer Ünal Demirkiran.

Auch der bisherige Tabellenzweite und jetzt Dritte TSV Berg lief lange einem Rückstand hinterher. Der Tabellenvorletzte TSV Heimerdingen führte nach 18 Minuten 2:0 und kurz nach der Pause – nachdem Bergs Metin Esref Su per Strafstoß in der 31. Minute den Anschlusstreffer erzielt hatte – 3:1. Der Vorsprung hielt bis zur 78. Minute, ehe Dominik Damjanovic das 2:3 und sechs Minuten später der eingewechselte Dan Constantinescu das 3:3 markierte. „70 Minuten keine Laufbereitschaft, kein Tempo, keine Bewegung“, sagte Bergs Trainer Oliver Ofentausek, der seine Mannschaft ganz anders erlebte als wenige Tage zuvor beim 1:0 gegen Ehingen-Süd. Den Auftritt gegen Heimerdingen nannte Ofentausek über weite Strecken „lethargisch“.

Alles andere als lethargisch präsentiert sich der TSV Riedlingen bisher in der Landesliga. Der Meister der vergangenen Bezirksliga-Donau-Saison besiegte am Wochenende den Mitaufsteiger SV Heinstetten 2:1 und schob sich in der Tabelle an Olympia Laupheim vorbei auf Rang zwei. Begeistert war Riedlingens Trainer Hans Hermanutz aber nicht vom Spiel. Schon im Vorfeld sei ihm klar gewesen, „dass dies heute keine Augenweide für uns und die Zuschauer werden würde. Wir können nicht in jedem Heimspiel so ein Feuerwerk wie gegen Biberach oder Nusplingen abbrennen.“ Diesmal hatten die Riedlinger auch Glück, dass sie am Ende drei Punkte hatten: Fabian Ragg traf kurz vor Schluss per Kopf zum 2:1 – und das, nachdem der TSV nach einem von Felix Schmid verschossenen Elfmeter in der 69. Minute etwas aus dem Tritt gekommen war.

Für Olympia Laupheim war das 2:2 im Derby gegen Ochsenhausen der erste Punktverlust in dieser Saison. Die Olympia ging durch David Stellmacher in Führung, geriet aber durch Treffer der Gäste kurz vor und kurz nach der Pause in Rückstand. Laupheim kam erst Mitte der zweiten Halbzeit wieder in Schwung und glich durch Mathias Brinsa (früher TSG Ehingen) aus. Den möglichen Sieg verpasste die Olympia aber. „Wir haben viele kleine Fehler gemacht und zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, so Laupheims Trainer Stefan Wiest, dessen Mannschaft am Samstag das nächste Derby bestreitet: gegen den SV Mietingen, zuletzt 3:1-Sieger gegen Biberach. (aw)