Keine Böller: Stadt warnt vor illegalem Feuerwerk

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat in der Corona-Verordnung auch das Verbot des Konsums und Ausschanks von Alkohol sowie das Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände und das Verbot des Verweilens zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, von Gruppen von mehr als zehn Personen auf von der zuständigen Behörde festzulegenden Verkehrs- und Begegnungsflächen geregelt.

In der Alarmstufe 2 gilt dieses Verbot auf den von der Ortspolizeibehörde festgelegten Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Kein Alkohol auf öffentlichen Flächen

Für Ehingen sind der Konsum und Ausschank von Alkohol sowie das Abrennen von Pyrotechnik auch an Silvester und an Neujahr auf öffentlichen Flächen im Bereich der gesamten Innenstadt strikt untersagt.

Das Verbot gilt für die Obere und Untere Stadt zwischen der Bahnlinie im Nordenwesten, dem Schmiechgraben, der Lindenstraße und der Spitalstraße im Süden über den Ochsenberg/B 465 wieder bis zur Bahnlinie.

Im Einzelnen gilt das Verbot insbesondere für folgende Straße und Plätze: Marktplatz und Marktstraße, Obere Hauptstraße, Schmiechgraben und Groggenseeanlage, Bahnhof und Pfisterstraße, Münsinger Straße bis zur Bahnlinie, B 465 von der Eisenbahnbrücke bis zur Unteren Hauptstraße, Ochsenberg, Spitalstraße und Lindenstraße, Bahnhofstraße, Gänsberg, Sonnengasse, Bucks Gässle und Schulgasse, Kirchgasse und Kirchplatz, Kornhausgasse und Kollegiengasse und Burghof sowie Auf der Hofstatt und Tränkberg, Welschgasse, Herrengasse und Holzgasse, Schwanengasse und Gymnasiumstraße, Sternplatz sowie Untere Hauptstraße, Webergasse, Scheibengasse, Stadtwirtsgässle, Lederbruckgasse, Tuchergasse mit Judengasse, Gerbergasse, Auf der Wühre, Steinlesberg, Stadtmauerweg und Brandgasse, Am Viehmarkt, Hindenburgstraße und Kasernengasse.

Vorsorglich weist das Ordnungsamt darauf hin, dass die Polizei das Verbot überwachen wird. Zuwiderhandlungen können nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes und des Sprengstoffgesetzes als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einer Geldbuße belegt werden.