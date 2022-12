Keine Angst vor dem ersten Frauenarztbesuch

Eine Assistenzärztin der Frauenklinik Ehingen war in einer 9. Klasse der Michel-Buck-Schule zu Besuch, um rund um den ersten Frauenarztbesuch zu informieren und alle Fragen der Schülerinnen zu den Themen Sexualität, Regelblutung, Anzeichen einer Schwangerschaft und vieles mehr zu beantworten.

Seit elf Jahren nähen die Neunt- und Zehnklässler der Michel-Buck-Schule für die Brustkrebspatientinnen der Frauenklinik Ehingen fröhlich-bunte Herzkissen. Diese Kissen schützen das OP-Gebiet nach einer Brust-OP schützen und spenden Trost und Zuversicht. Als Dank für diese Unterstützung und als Teil der Bildungspartnerschaft kam jetzt der Besuch der Ärtzin zustande.

In einem kurzen Vortrag nahm die angehende Gynäkologin Kerstin Novotny den Mädchen die Angst vor ihrem ersten Besuch in einer gynäkologischen Praxis, wie es in einer Pressemitteilung der Klinik heißt. Wichtig war ihr zu betonen, dass es den richtigen Zeitpunkt für diesen ersten Besuch beim Gynäkologen nicht gibt. Viele würden ihn zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr angehen. Sollten aber schon vorher Anlässe für einen Besuch vorliegen, so könne er auch schon vor diesem Alter stattfinden.

Sie beschrieb, wie ein Frauenarztbesuch abläuft, erklärte, was genau untersucht wird und zeigte den Mädchen auch den gynäkologischen Stuhl. Sie nahm ihnen die Angst davor, womöglich ganz nackt vor dem Arzt oder der Ärztin zu stehen und ließ sie die mitgebrachten Untersuchungsinstrumente und Tupfer selbst erkunden, um den jungen Menschen die Scheu davor zu nehmen.

Im zweiten Teil der Schulstunde beantwortete sie die zahlreichen Fragen. Diese hatten die Schülerinnen bereits zuvor anonym stellen können. Dabei ging es zum Beispiel um Tipps gegen Schmerzen bei der Regelblutung, Fragen nach der Wirksamkeit der Pille nach einem Erbrechen, die Angst vor dem ersten Mal, Fragen rund um den weiblichen Zyklus oder Risikofaktoren bei der Entstehung von Krebs. Viele Fragen beschäftigten sich auch mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft.

In den Fragen wurde deutlich, dass den jungen Menschen im Alltag offenbar ein Ansprechpartner für diese Fragen fehlt, heißt es in der Mitteilung. Deshalb betonte auch die stellvertretende Schulleiterin der Michel-Buck-Schule, Petra Germowitz, wie wertvoll eine solche Veranstaltung für die Schule und die ihr anvertrauten jungen Menschen ist.