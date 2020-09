Kein Testspiel gegen Nürnberg

Lindau - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Lindau steigt. Innerhalb gut einer Woche gab es mehr als zwei Dutzend neue Infizierte. Betroffen ist unter anderem die Feuerwehr in Schlachters.

Am Dienstag vier neue Fälle, am Montag sogar sieben – auch im Landkreis Lindau steigt die Zahl der Corona-Infizierten wieder an. Betroffen sind davon derzeit 202 Menschen, die laut Pressesprecherin Sibylle Ehreiser am Dienstagnachmittag unter Quarantäne standen, weil sie infiziert sind oder weil sie Kontakt zu einem Infizierten ...