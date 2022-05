Kein Filmfestival, dafür mehrere neue Veranstaltungen für Ehingen geplant

Das Ehinger Filmfestival fällt auch in diesem Jahr aus. Nach zwei Jahren Pandemie müssen Filmfans in diesem Jahr auf das Marktplatzkino verzichten. Die Gründe hierfür liegen in organisatorischen Schwierigkeiten, wie die Stadt und Kino-Mann Thorsten Bennewitz mitteilen. Das Stadtmarketing der Stadtverwaltung plant jedoch mehrere komplett neue Veranstaltungen über die Sommermonate, wie Stadtsprecherin Bettina Gihr-Kneißle mitteilt.

Ein voll besetzter Marktplatz und viele gebannte Blicke auf die große Leinwand vor dem Rathaus, das war ein oft gesehenes Bild beim Ehinger Filmfestival, welches meist pünktlich zu den Sommerferien Anfang August startete und viele Bürger in die Stadtmitte lockte. Auch für dieses Jahr hätten sich die Organisatoren viele Gedanken zum Filmfestival gemacht, am Ende habe man sich jedoch dagegen entscheiden müssen, weil es zumindest in diesem Jahr nicht zu stemmen gewesen wäre. Allerdings hat sich das neue Stadtmarketingteam um Rabea Christ einiges einfallen lassen, um die Lücke zu füllen.

Viel Plätze in Ehingens Stadtmitte

„Die Ehinger Stadtmitte bietet zahlreiche Plätze, Einkehrmöglichkeiten, Geschäfte und weitere Gelegenheiten, um sich im Alltag eine schöne Zeit zu machen. Doch besondere Highlights mit Musik und einer außergewöhnlichen Bewirtung bringen Menschen ganz anders zusammen und genau dafür soll es in diesem Sommer Gelegenheiten geben“, erklärt Bettina Gihr-Kenißle. Ziel des Stadtmarketings sei es, mehrere Veranstaltungen zu gestalten, die Ehinger Bürgerinnen und Bürger und Gäste in der Stadt gleichermaßen begeistern und zusammen bringen.

Veranstaltungen für alle Generationen

Die tolle Resonanz zu der Veranstaltung hin und weg von der Bierkulturstadt Ehingen am 3. April habe gezeigt, dass sich mitwirkende Gastronomen, Händler und die Gäste gleichermaßen darüber freuen, wieder zusammenzukommen.

„Aktuell kann das Stadtmarketing noch nicht verraten, welche Veranstaltungen konkret anstehen, da einige Abstimmungen zu Terminen und Beteiligten ausstehen, aber die Schauplätze rund um den Marktplatz und den angrenzenden Bereichen der Ehinger Stadtmitte sollen mehrfach und in ganz unterschiedlicher Weise alle Generationen begeistern“, berichtet Gihr-Kneißle schon mit einiger Vorfreude.

Die Planungen für die neuen Konzepte liefen bereits auf Hochtouren und die Freude auf wunderschöne und begegnungsreiche Sommermonate in Ehingen sei groß.