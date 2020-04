Kein Bluegrass & Country Festival in Ehingen

Das beliebte Bluegrass & Country Festival anlässlich des St. Patrick’s Day in der Lindenhalle am Samstag, 25. April, muss wie alle Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausfallen. Paul Stowe aus Salt Lake City, Utah, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er hat bereits 2009 mit seiner Formation Matching Ties bei der 13. Auflage im großen Saal der Lindenhalle Irish Folk gespielt. Diesen Samstag sollte er mit seinen Grass Root Ties den Bluegrass in den Ehinger Frühling bringen. Und dies hätte er sehr gerne getan. Was er und viele freie Künstler empfinden, hat er kürzlich in einem Live-Telefoninterview bei Radio free FM in Ulm berichtet.

Eigentlich wäre das diesjährige Bluegrass & Country Festival anlässlich des St. Patrick’s Day eine wunderbare musikalische Zeitreise geworden. Craobh Rua aus Belfast hätten auf höchstem Niveau authentischen Irish Folk nach Ehingen gebracht, wie er in den Pubs von Irland und Nordirland regelmäßig gespielt wird. Dann wären die Grass Root Ties mit Bluegrass an der Reihe gewesen, einer 1945 von Bill Monroe & The Blue Grass Boys kreierten progressiven Weiterentwicklung der Old Time Music, die sich ihrerseits in den Appalachen aus dem Folk aus Irland und Schottland entwickelt hatte. Als dritte Formation waren Mànran aus Schottland und Irland vorgesehen, die anhand ihres Folk Rock im Stil der legendären Band Runrig aufgezeigt hätten, was sich auf den grünen Inseln im Atlantik Nordeuropas in den vergangenen Jahrzehnten aus dem ursprünglichen Irish Folk entwickelt hat.

Paul Stowe äußert sich positiv über seine Jahre in Deutschland und hat als erfolgreicher Profimusiker ein finanzielles Polster geschaffen, das ihn derzeit trägt. Jedoch sind auch ihm seit den Absagen aller Auftritte die laufenden Einnahmen weggebrochen. Daher hat er für die Zeit nach der Corona-Krise konkrete Vorstellungen, wie ihm und anderen Künstlern geholfen werden kann. Paul Stowe sagt: „Mich als Musiker selbständig zu machen, war eine super Entscheidung. Mein Band-Chef in den Achtzigerjahren, Rüdiger Helbig aus München, hat mir sehr geholfen, mich zu etablieren in der Bluegrass-, Country- und Folkszene. Mit meinem jetzigen Bandkollegen Trevor Morriss bin ich seit 34 Jahren unterwegs. Wir hatten damals nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, aber wir sind immer noch ein gutes Team. Matching Ties gibt es seit 1986, ab und zu spielen wir immer noch mit Rüdiger zusammen.“

Als Musiker stehen Paul Stowe und die Ties in normalen Zeiten mehrfach in der Woche auf der Bühne. Das fällt durch die Corona-Pandemie komplett aus. Paul Stowe sagt hierzu: „Es geht natürlich bescheiden. Eine solche Situation hatten wir nie zuvor, keiner auf diesem Planeten. Selbständigen Künstlern geht es natürlich schlecht. Uns geht es nicht so schlimm, weil wir seit vielen Jahren im Geschäft sind und wir wissen, dass es wieder losgehen wird. Ich denke, jüngere Künstler, die keine Rücklagen und kein Haus haben, werden jetzt Probleme haben. Ich bin darauf gefasst, dass es Herbst werden kann, bis wir wieder spielen können. Im Moment kann ich aber nichts organisieren, da die Veranstalter über die Zukunft auch nichts sagen können. März bis Mai ist für uns die Hauptsaison auf der Bühne, das fällt weg und die Organisation war für die Katz. Jetzt werden die meisten Termine hoffentlich auf nächstes Jahr gelegt. Das hoffen alle Bands. Da werden die Plätze zum Auftreten sicher eng in der nächsten Zeit.“

Auf den Rettungsschirm des Staates angesprochen, ergänzt Paul Stowe: „Ich habe im Internet gelesen, dass wir nicht berechtigt sind, Hilfen zu beantragen, da wir Rücklagen haben. Für uns gibt es im Moment kein Geld. Ich hoffe dennoch, dass die Kulturszene erhalten bleiben kann. Ich befürchte, dass die Veranstalter am Anfang weniger Geld zur Verfügung haben werden. Ich denke, dass es einige Zeit dauern wird, bis es sich normalisiert.“ Paul Stowe zeigt auf, wie er sich einen gangbaren Weg zum Erhalt der Kultur, insbesondere der Kleinkunst, vorstellt: „Ich kann nur sagen, bitte geht wieder zu den Konzerten und unterstützt auch die Vereine. Äußert der Politik gegenüber Eure Wünsche, die Kultur zu erhalten. Es ist sehr wichtig, dass die Politik mit dabei ist.“

Sofern es dann möglich ist, wird es für die Freunde des Bluegrass & Country Festivals am 2. Oktober um 19.30 Uhr eine kleine Entschädigung geben. Da haben sich für die Lindenhalle die Henry Girls aus Irland angesagt, die 2017 beim Festival in der Lindenhalle sehr gut angekommen sind.