Kein Bahn-Pendler-Chaos in Ehingen

Der Lokführerstreik der GDL (Gewerkschaft der Lokomotivführer) hat Ehingen nur mäßig getroffen. Schüler und Pendler haben sich bereits im Vorfeld des Streiks informiert und auf die Behinderungen eingestellt. Zudem fallen längst nicht so viele Verbindungen aus, wie an anderen Orten – auch weil laut Bahn viele Lokführer in der Region nicht über die GDL organisiert sind. Auch für die kommenden Tage gibt es einen Notfallfahrplan.

Ruhig am Bahnhof in Ehingen

Kein Chaos, kein Stress. Am Ehinger Bahnhof ist es am Dienstagmorgen nicht anders, als sonst auch. Zwar fahren weniger Züge auf der allmorgentlichen Hauptstrecke nach Ulm, aber immerhin fährt jede Stunde einer. Zudem sind auch die Busverbindungen nicht vom Streik der Lokführer betroffen und es gibt genügend Alternativen, für die Bürger zur Arbeit oder in die Schule zu kommen. Der allgemeine Tenor ist: „Man habe sich eben auf den Streik eingestellt.“ Manche seien auch gleich mit dem Auto gefahren. Der Andrang sei nicht größer als sonst, erklärt ein Schüler, der auf dem Weg zur Valckenburg -Schule in Ulm ist.

Informationen, welcher Zug ausfällt, tickern über das elektronische Laufband, doch kaum jemand schenkt den ausfallenden Zügen Beachtung. Eine Frau, die erst auf die Infotafel und dann auf den Fahrplan schaut sagt: „Natürlich habe ich von dem Streik gehört, aber im Internet steht ja alles. Ich habe heute Zeit. Ob der Zug eine halbe Stunde früher oder später fährt, macht keinen Unterschied.“

Der Bahnangestellte in seiner gläsernen Kabine bleibt weitestgehend von Anfragen verschont. Nur zwei ältere Damen klopfen etwas irritiert ans Fenster und fragen, ob sie aus Ulm auch heute Nachmittag wieder zurückkommen können. Nachdem der Bahnmitarbeiter ihnen bestätigt hat, dass auch mittags die Züge im Stundentakt fahren, erhellen sich ihre Gesichtszüge und sie trotten erleichtert in das Bahnhofscafé um die Wartezeit zum nächsten Zug zu überbrücken.

„Eingeschränkt aber planbar fahren die Züge von Ehingen aus in Richtung Ulm“, erklärt ein Sprecher der Bahn in Stuttgart. Möglichst einen gleichmäßigen Takt gewährleistet der Notfallfahrplan – für Ehingen heißt das, dass im Schnitt einmal pro Stunde ein Zug abfährt. Zu den Stoßzeiten zwischen 4 und 9 Uhr morgens sind so am Dienstag von zwölf Zügen acht ausgefallen. „So weit es möglich war, haben wir auf Pendlerspitzen Rücksicht genommen“, heißt es von Seiten der Bahn.

Dabei hat Ehingen wohl Glück gehabt. Beamten und Lokführer, die über die EVG organisiert sind, kommen zum Einsatz. „Im Schwarzwald ist es wesentlich schwerer, den Notfallfahrplan zu organisieren. Da müssen wir die Nebenstrecken mit Bussen bedienen.“

Um die ausgefallenen Züge zu kompensieren und alle Fahrgäste transportieren zu können, wird die Bahn auch in den kommenden Tagen, wo möglich, längere Züge einsetzen.