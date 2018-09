Kehlens Anschlusstreffer kommt zu spät

Zwei Treffer in der ersten halben Stunde haben dem FV Weiler gereicht, um das Spiel der Fußball-Landesliga gegen den SV Kehlen schlussendlich verdient mit 2:1 zu gewinnen. Die Schussentäler verschliefen laut Pressemeldung die erste Spielhälfte komplett und erzielten erst in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer. Zu mehr sollte es aber nicht reichen.

Mit eindeutiger Körperprache, sehr zweikampfstark, deutlich ballsicherer und konsequent in der Verwertung der Möglichkeiten – der FV Weiler zeigte von Beginn an, dass er das Spiel gewinnen wollte. Kehlen ließ sich früh den Schneid abkaufen und geriet bereits in der 12. Minute in Rückstand, als Julian Karg aus halblinker Position im Strafraum den herauseilenden Serkan Ünal überlupfen konnte. Der zweite Treffer in der 23. Minute fiel, als Mathias Stadelmann mit einer schnellen Kombination vor dem Tor freigespielt wurde. Kehlens einziger Schuss auf das FVW-Tor wurde in der 40. Minute von Johannes Beier abgegeben, während Weiler sogar noch vor der Pause das 3:0 hätte machen können: der Ball klatschte aus der Distanz an die Kehlener Torlatte.

Deutlich besser präsentierte sich der SVK nach dem Seitenwechsel. Jonas Klawitter (57.) und Johannes Beier (66.) scheiterten mit ihren Schüssen an FV-Torhüter Andreas Hane, der SV Kehlen war nun dran am Anschlusstreffer. Dieser fiel allerdings erst in der Nachspielzeit, als FV-Torhüter Andreas Hane – außerhalb des Torraums leicht bedrängt – einen langen Flankenball nach vorne abprallen ließ und Benedikt Böning aus kurzer Distanz abstauben konnte. Für den SV Kehlen war es nach dem 0:1 gegen Berg die zweite Niederlage in Folge.