Kaum Zuversicht in der regionalen Wirtschaft

Die Invasion Russlands in die Ukraine und deren vielfältigen Folgen haben die regionale Konjunktur ausgebremst.

Lieferprobleme sowie Materialengpässe nehmen zu und die Energiepreise steigen auf hohem Niveau weiter an, teilt die IHK Ulm mit. Der erhoffte Schub mit Ende der Corona-Auflagen sei daher ausgeblieben. Das zeigt die Konjunkturumfrage der IHK Ulm.

Auf die Wirtschaft in der IHK-Region Ulm wirken im Frühjahr 2022 gegenläufige Kräfte ein: Auf der einen Seite würde die weitgehende Aufhebung der Corona-Beschränkungen den betroffenen Branchen endlich wieder eine normale Geschäftstätigkeit ermöglichen.

Die zu Jahresbeginn noch erwartete, kräftige Erholung der regionalen Wirtschaft rückt in weite Ferne. IHK-Präsident Dr. Jan Stefan Roell

„Auf der anderen Seite wirken die Invasion Russlands in die Ukraine sowie die daraufhin verhängten und mehrfach verschärften Sanktionen wie ein kräftiger Tritt auf die Konjunkturbremse. Lieferketten werden unterbrochen, Lieferengpässe bei Materialen und Vorprodukten nehmen zu, getrieben durch auf hohem Niveau weiter anziehende Energie- und Rohstoffpreise steigt die Inflation immer stärker an. Die stark zunehmende Verunsicherung in Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund der latenten Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges sowie einer Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit bei der Energie drückt die Stimmung zusätzlich. Hinzu kommen die Auswirkungen der Zero-Covid-Politik in China“, sagt IHK-Präsident Dr. Jan Stefan Roell.

„In der Summe überwiegen die restriktiven Einflüsse. Die zu Jahresbeginn noch erwartete, kräftige Erholung der regionalen Wirtschaft rückt in weite Ferne.“

Der IHK-Konjunkturklimaindex für das Frühjahr 2022, ein Maß für die Lage und die Erwartungen der Unternehmen, gibt deutlich um 14 Punkte nach und liegt mit 114 Zählern nun wieder spürbar unter dem Zehn-Jahresdurchschnitt.

Die aktuellen Lageeinschätzungen bleiben dabei stabil. Wie schon zu Jahresbeginn meldet aktuell fast jedes zweite Unternehmen einen guten Verlauf seiner Geschäfte. Vier von zehn Betrieben befinden sich in einer befriedigenden Lage und jedem neunten Unternehmen geht es schlecht.

Steigende Energiepreise

Von der zu Jahresbeginn noch vorhandenen leichten Zuversicht ist angesichts der gestiegenen Risiken hingegen nicht mehr viel übriggeblieben. Eine Beeinträchtigung ihrer Geschäfte durch weiter steigende Energiepreise befürchten mehr als drei Viertel aller Unternehmen, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresauftakt.

Zwei Drittel der Betriebe bereiten steigende Rohstoffkosten Sorgen (plus 14 Prozent). Auch die Entwicklung der Nachfrage geben wieder mehr Betriebe als Risiko an. Der Mangel an Fachkräften droht in sechs von zehn Unternehmen die Geschäftsentwicklung zu bremsen.

Der Blick der regionalen Wirtschaft auf die nächsten zwölf Monate fällt in der Folge deutlich trüber aus als noch zu Jahresbeginn. Zwar ist der Anteil der Optimisten nur um fünf Prozentpunkte auf aktuell 24 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Pessimisten hat sich hingegen auf 30 Prozent mehr als verdreifacht. Somit dominiert per Saldo die Skepsis. Insbesondere rechnen die auslandsorientierten Unternehmen mit einer deutlich abgeschwächten Entwicklung ihrer Exporte.

Etwas geringere aber weiterhin kräftige Impulse verspricht sich die Industrie allein aus Nordamerika. Die Nachfrage aus Europa verliert kräftig an Dynamik. Das Asiengeschäft bleibt nur noch stabil. Investitionen in die Energieeffizienz und den Umweltschutz haben angesichts der explodierenden Energiekosten als Motiv spürbar an Bedeutung gewonnen.

Ihren Personalbestand wollen die meisten Unternehmen konstant halten. 23 Prozent wollen zusätzliche Stellen schaffen, 14 Prozent sehen sich zu einem Personalabbau gezwungen.

Auch die Wiederherstellung beziehungsweise der Aufbau neuer Lieferketten wird länger dauern als erhofft. Die ausgeprägte Zuversicht zu Jahresbeginn ist in der Folge verflogen. Zwar blicken weiterhin 30 Prozent der Industrieunternehmen zuversichtlich nach vorn, 31 Prozent erwarten jedoch eine Verschlechterung ihrer Geschäfte. Das schlägt sich auch einer verringerten Investitionsdynamik nieder.

Zurückhaltendes Kaufverhalten

Der Anteil der regionalen Einzelhändler, die ihrer Kundschaft ein zurückhaltendes Kaufverhalten attestieren, ist von 55 Prozent zu Beginn des Jahres auf 73 Prozent gestiegen. Die Umsätze sind in den ersten Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr kaum gestiegen, ganz im Gegensatz zu den Kosten.

Das belastet die Erträge vieler Einzelhändler und eine baldige Besserung ist nicht in Sicht. Zwar verfügen die privaten Haushalte pandemiebedingt über zusätzliche Ersparnisse, jedoch dürften sie einen Großteil davon für die bevorstehenden stark erhöhten Nebenkostenabrechnungen zurückhalten. Zuversichtlich blickt in der Folge kein Einzelhändler nach vorn.

Auch der Großhandel spürt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, das Auslandsgeschäft hat jegliche Dynamik eingebüßt. Jedoch entwickelt sich der Inlandsabsatz dank einer noch anhaltend kräftigen Nachfrage aus der heimischen Industrie weiterhin positiv.

Das Verkehrsgewerbe leidet besonders unter den gestiegenen Spritpreisen. Und auch die unternehmensnahen Dienstleister schätzen ihre aktuelle Situation auf hohem Niveau etwas kritischer ein als zu Jahresbeginn.

Die kontaktintensiven Serviceanbieter – Event- und Messeveranstalter, Wellness, Hotels, Gaststätten, Tourismus, Kultur sowie Freizeit – können hingegen mit der Aufhebung der meisten Infektionsschutzmaßnahmen ihre Kapazitäten endlich wieder stärker nutzen.

Insgesamt ergibt sich daraus eine leicht verbesserte aktuelle Lage. Der Anteil der Dienstleister, denen es schlecht geht, ist um fünf Prozentpunkte auf 13 Prozent zurückgegangen. Sechs von zehn Dienstleistern gehen in der Zukunft von in etwa gleichbleibenden Geschäften aus, 21 Prozent rechnen mit Verbesserungen, 20 Prozent sind pessimistisch.