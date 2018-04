Kaufmännische Schulen profilieren sich über Projekt

Die Kaufmännischen Schulen in Ehingen profilieren sich derzeit stark durch ihre Kooperative Berufsorientierung, die Zusatzqualifikation Technik, das Projekt „Bewegte Schule“, eine Übungsfirma und die erweiterte Schulsozialarbeit: Schulleiter Tobias Kamm stellte am Montag im Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales außerdem die Partnerschaft mit einer schwedischen Schule vor.

In regelmäßigen Abständen stellen die Leiter der kreiseigenen Einrichtungen die Entwicklungen in ihrem Bereich vor: „Damit die Kreisräte wissen, wofür das Geld, das sie bewilligt haben, ausgegeben wird“, sagt Bernd Weltin, Pressesprecher des Landratsamtes. Am Montag war Kamm an der Reihe und konnte die Räte überzeugen.

Derzeit besuchen 790 Schüler die Kaufmännischen Schulen in Ehingen und die Außenstelle in Laichingen, davon 580 in Vollzeit. 28 von ihnen gehen in eine VABO-Klasse und nehmen am Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse teil. 77 Lehrer sind an der Schule tätig.

Kamm betonte mehrere Male die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Bildungssystems, jedem Schüler stehe in der Wirtschaftsschule, auf Berufskollegs oder im Wirtschaftsgymnasium entweder der Weg zur Fachhochschulreife oder zum Abitur offen.

Besonders die Kooperation mit der Realschule Ehingen („Kooperative Berufsorientierung“) hob Kamm hervor. Im Projekt „Von der Projektidee zur Markteinführung“ sind 16 Realschüler zwei Stunden pro Woche in der Kaufmännischen Schule. Der erhoffte Nebeneffekt: „Vielleicht bleibt der eine oder andere eventuell bei uns im Wirtschaftsgymnasium hängen.“ Eine weitere Kooperation gibt es mit den Gewerblichen Schulen: Da die Industriekaufleute auch technisches Know-How benötigen, wenn sie beispielsweise im Einkauf oder im Vertrieb tätig werden, erhalten sie 130 gewerbliche Schulstunden. Kamm betonte, die Kooperation werde von den Betrieben gut aufgenommen. Im Projekt „Bewegte Schule“ müssen Schüler zur Steigerung ihrer Konzentration gleichzeitig Bälle werfen und fangen sowie ein Band schwenken, in der Übungsfirma lernen sie den betrieblichen Alltag kennen. Im September werden die ersten Schüler ans schwedische Partnergymnasium fahren. Arbeitssprache wird Englisch sein, sagte Kamm.