Katholische Christen feiern in Ehingen Ostern mit einem festlichen Hochamt

Mit einer festlich gestalteten Liturgie haben die katholischen Christen das Hochamt am Ostersonntag gefeiert. Chor und Orchester der Stadtpfarrkirche sowie die Vokalsolisten Katarzyna Jagiello, Agens Schmauder, Henning Jensen und Emanuel Pichler unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Volker Linz gaben der Messe mit der Spatzenmesse und weiteren Werken von Mozart eine musikalisch besondere Prägung.

Schon der Einzug der Geistlichkeit Stadtpfarrer Harald Gehrig, Diakon Roland Gaschler und Pater Vinzenz aus Indien mit allen Bannerträgern und Ministranten war dem kirchlichen Hochfest angemessen.

Raupe als Gleichnis zum Leben

„Sucht Christus nicht bei den Toten, sondern bei den Lebenden. Christus lebt auch in Dir“, sagte Gehrig der Gemeinde zur Begrüßung. Jubelnd erklang von der oberen Empore das Glaubensbekenntnis. „Gloria in excelsis Deo“, sang der Stadtpfarrer an, der Chor mit Solisten fiel ein. Singend verkündete Diakon Gaschler die Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium. „Jesus ist auferstanden, Jeus ist stärker als der Tod. Da sind auch Fragen, so freudig wir feiern, es gibt Zweifel, kann der Tod besiegt werden. Auch die Frauen, die an das Grab kamen, hatten Zweifel“, sagte Gaschler in der Predigt.

Er hatte die Holzraupe seines kleinen Nachbars mitgebracht, die Raupe sei ein Gleichnis zum Leben, die Raupe wird zum Schmetterling und kann fliegen, sagte Gaschler. So sei das Leben mehr als Fressen und Kriechen, und Sterben ist nicht alles, so der Diakon. „So lange wir uns in der Raupenwelt bewegen, erscheint die Auferstehung als Utopie. Wenn wir Gott einbinden, dann weitet sich unser Horizont. Uns ist nicht nur beschieden Raupen zu sein, wir werden verwandelt. Schmetterlinge, sind ein Symbol der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Gott will in uns Menschen sehen, die fröhlich glauben und lieben. Der Tod ist nicht das Letzte, das Leben verändert sich. Gott selbst lässt sich nicht beweisen, aber es gibt viele Hinweise auf die Liebe Gottes“, predigte Gaschler. Und wie jedes Jahr hatte er auch diesmal noch einen Osterwitz für die Gemeinde zum Schmunzeln.

In den Fürbitten hieß es „der Glanz von Ostern soll in das Dunkel der Welt hineinleuchten für alle vom Leben Enttäuschten.“ Für die Missbrauchsopfer der Kirche wurde ebenso Fürbitte gehalten wie für die Menschen auf der Flucht und die ausgebeutete Erde.