Katharina Bruckner hat 24 Kolleginnen und Kollegen im Kreis

Authentisch und emotional berührend zeigte der Mittwochsfilm „Der Fall Bruckner“ im Ersten am Mittwochabend Corinna Harfouch als Jugendamtsmitarbeiterin Katharina Bruckner, die für den kleinen Joe und seine Mutter die Weichen für eine bessere Zukunft stellt. Katharina Bruckner steht für viele in dieser Gesellschaft. Bundesweit sind mehr als 17 000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD) der Jugendämter beschäftigt – allein 24 davon im Alb-Donau-Kreis, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Häufig redet man in der Öffentlichkeit nur dann über diesen Beruf, wenn es schlecht läuft und Kinder trotz Hilfen zu Schade kommen. Dabei gerät aus dem Blick, welch vielfältige und oft erfolgreiche Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialen Dienste leisten. Sie beraten Mütter, Väter und alle Personen mit Erziehungsfragen, sie organisieren alltagspraktische Hilfen und Entlastung für Familien, sie fördern Kinder in ihrer Entwicklung – oder sorgen im Zweifelsfall wie bei Joe zeitweilig auch für den notwendigen Schutz von Kindern. Das Spektrum an Problemen, auf die der ASD tagtäglich Antworten sucht, ist dabei breit: ratlose Eltern, Familienkrisen, Schulprobleme, Gewalt, Alkohol- und Drogensucht.

„Wir wissen, dass Eltern in der Regel das Beste für ihre Kinder wollen. Nur manchmal ist der Alltag oder die eigene Biografie so belastend, dass die Erziehung alleine nicht gelingt. Häufig hilft es dann, jemanden an seiner Seite zu haben. Deshalb setzen wir auch bei Problemen alles in erster Linie daran, die Eltern in der Erziehungsarbeit zu stärken, zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir sind ihre Partner in Erziehungsfragen“, erläutert Robert Egle, der als Jurist und Fachdienstleiter unter anderem den ASD im Alb-Donau-Kreis leitet.

Die Sozialen Dienste der Jugendämter haben die Aufgabe, Eltern und ihre Kinder dort zu unterstützen, wo Hilfe notwendig ist. Dies erfolgt vor allem durch beratende und unterstützende Hilfen bei der Erziehung. Auf diese Hilfe sind zunehmend mehr Familien angewiesen: Rund 76 855 Hilfen zur Erziehung haben die Jugendämter 2021 in Baden-Württemberg geleistet. Auch in der Pandemie wurden diese tendenziell eher fortgeführt als beendet. Allein im Alb-Donau-Kreis wurden im Jahr 2021 959 Familien, Kinder und Jugendliche durch Erziehungshilfen erreicht.

Wann aber ist Unterstützung und Hilfe in der Familie noch aussichtsreich? Und wann ist der Punkt erreicht, wo Sicherheit und Schutz des Kindes eine zumindest vorüber-gehende Trennung von den Eltern erfordern? Und welche Risiken wiederum bringt die Trennung von den Eltern für den weiteren Lebensweg des Kindes?

Alle sind sich einig: Kinder und Jugendliche bedürfen des Schutzes durch die Gesellschaft. Doch welcher Weg im Einzelfall der richtige ist, diese Frage verlangt den Sozialarbeiterinnen und -arbeitern im Jugendamt im Einzelfall sehr schwierige Abwägungsprozesse ab. Kinderschutz ist eben kein Kinderspiel. „Wir versuchen uns immer ein möglichst umfassendes Bild zu machen und vielfältige Perspektiven einzunehmen. Ganz alleine kann man eine solche Entscheidung oft gar nicht treffen, schließlich kann sie weitreichende Folgen für die Lebensläufe der Kinder haben. Die Beratung jedes einzelnen Falls im Team, gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen, ist deshalb unverzichtbarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit“, sagt Egle.

Was braucht der ASD, um diese schwierige Arbeit so erfolgreich schultern zu können wie Katharina Bruckner? Robert Egle hat darauf eine klare Antwort: „Wir brauchen genügend und gut qualifiziertes Personal, das durch Supervision, Beratung und Fortbildung in dieser schwierigen Aufgabe ausreichend unterstützt wird. Zudem brauchen wir Bürgerinnen und Bürger, für die das Jugendamt nicht Drohkulisse, sondern unverzichtbarer Partner im Kinderschutz ist und die Eltern ermutigen sowie bestärken, bei Fragen und Problemen hier Hilfe zu suchen. Denn das ist oft schon der erste Schritt zur Lösung: sich die Unterstützung des Jugendamts zu holen.“