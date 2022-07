Kath. Kirchenchor Kirchen unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kath. Kirchenchor Kirchen (reiner Männerchor) traf sich am Sonntag, den 3. Juli 2022 um 8.45 Uhr mit Frauen bei strahlendem Sonnenschein oberhalb des Spielplatz zur Wanderung nach Dächingen in das Gasthaus Krone zum großen Frühstück. Getränke wurden von Herrn Uwe Wallberg – zur Überraschung aller – tiefgekühlt in einem Handwagen mitgebracht, das war sehr erfreulich. Das kühle Nass tat gut, als Erfrischung während der Wanderung, bei dem schwülen Wetter. Um 10 Uhr angekommen wartete bereits das vielseitige, reichhaltige Frühstück mit Sekt, kaltem Buffet – Rührei mit Speck (nach Wunsch) Kaffee, Getränken usw. Jeder konnte aussuchen was und wie viel das Herz begehrte. Das ausgiebige Frühstück endete gegen 12.30 Uhr. Gegen 13 Uhr führte der Weg zum Käppele „Maria auf der Höh“. Dort legte man eine Pause ein und der Chor sang „O Maria Jungfrau rein“ und den Kanon „Lobe den Herrn meine Seele“. Weitere Marienlieder folgten auf Wunsch der Frauen. Danach ging die Wanderung wieder zurück nach Kirchen ins Gasthaus Fuchs zu Kaffee und Kuchen. Dort ließ man den Tag mit Gesang bei geselligem Miteinander ausklingen.