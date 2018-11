Kastanien an der Schmiech sollen gefällt werden

Der „Grüne Tisch“ der Stadt Ehingen wird sich am kommenden Dienstag am so genannten Kastanienberg in Ehingen treffen, um die Fällung der dortigen Kastanienbäume zu besprechen.

„Es hat sich inzwischen gezeigt, dass Gesprächsbedarf speziell zu den Kastanien am Radweg zwischen Eisenbahnbrücke und Adolffstraße, dem Kastanienberg besteht, weshalb ein gemeinsamer Termin vor Ort am Dienstag, 13. November, stattfinden wird“, erklärt Bettina Gihr, Pressesprecherin der Stadt Ehingen.

Laut Gihr handelt es sich dabei um einen überalterten Bestand, teilweise mit erheblichem Pilzbefall (Brandkrustenpilz) sowie Schäden durch Baumaßnahmen, so dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei.

„Eine Einzelentnahme ist nicht möglich, da die Bäume in einem geschlossenen Verband stehen. Eine Ersatzpflanzung mit Roßkastanien soll am Böschungsbereich der Schmiech erfolgen“, so Gihr.

Im Fällkatalog enthalten ist auch der Baum vor der Kirche St. Michael am Ehinger Wenzelstein. Bei dem Baum, der aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss, handelt es sich um eine Koloradotanne, die erheblich geschädigt ist durch einen Trockenschaden, zurückliegende Baumaßnahmen und einen überfüllten Wurzelraum. Hier ist eine Ersatzpflanzung mit einem Bergmammutbaum geplant.