Kapitän Hasbargen bleibt an Bord

Tim Hasbargen hat seinen Vertrag beim Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring um eine weitere Saison verlängert. Wie die Steeples am Freitag mitteilten, hatte der 23-Jährige nach einer starken Saison mit durchschnittlich 9,8 Punkten und 3,3 Assists pro Partie auch Iukrative Angebote von höherklassigen Vereinen, doch die sportliche Perspektive gab schlussendlich den Ausschlag zum Verbleib in Ehingen.

In seiner ersten Profi-Saison entwickelte sich Tim Hasbargen, der im Sommer 2018 nach vier College-Jahren in den USA zu den Steeples gekommen war, zu einem Führungsspieler und einem Publikumsliebling. „Ich freue mich auf eine weitere Saison in Ehingen und möchte an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Die Coaches, Fans und das Umfeld haben mir wirklich extrem gut gefallen und ich bin überzeugt, hier meinen nächsten Schritt machen zu können“, sagt der gebürtige Münchner.

Durch die bereits bekannt gegebenen Vertragsverlängerungen von Trainer Domenik Reinboth und Gianni Otto sowie dem Verbleib der Jugendspieler Kevin Strangmeyer, Franklyn Aunitz, Dejan Puhali und Tim Martinez steht beim Team Ehingen Urspring ein stabiles Gerüst, das auf der erfolgreichen Saison 2018/19 aufbaut.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Tim noch eine weitere Saison bei uns bleibt. Er hat sich in seinem ersten Jahr hervorragend entwickelt. Er ist ein akribischer Arbeiter, der als Kapitän seine Mitspieler mitreißt. Jetzt gilt es, mit ihm gemeinsam die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen“, sagt Cheftrainer Domenik Reinboth über seinen Kapitän.

Seine besten Leistungen in der vergangenen ProA-Saison zeigte Hasbargen mit 19 Punkten in den Heimspielen gegen Heidelberg und Paderborn. Seine Auftritte in der abgelaufene Saison brachten Hasbargen zudem eine Einladung zum Lehrgang der A2-Nationalmannschaft unter Leitung von Bundestrainer Henrik Rödl. Aufgrund einer Fußverletzung verpasste der 23-Jährige die letzten zwei Spiele der Hauptrunde und die darauf folgenden Play-off-Partien gegen die MLP Academics Heidelberg. Aktuell befindet sich Tim Hasbargen im Aufbautraining, um sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.