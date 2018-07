Kampf um Kunden dauert bald bis 22 Uhr

Der Konkurrenzkampf im Ehinger Lebensmitteleinzelhandel wird härter: Kaufland hat angekündigt, ab Januar im Schleckerland bis 22 Uhr öffnen zu wollen. Rewe und Edeka prüfen derzeit, ob sie mitziehen - und das ist nicht unwahrscheinlich.

"Wir werden ab 4. Januar montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet haben. Das ist bei uns Standard." Mit dieser Ankündigung eines Kaufland-Sprechers in Neckarsulm gegenüber der SZ befeuert der zur Schwarz-Gruppe gehörende Lebensmittelriese den Konkurrenzkampf in Ehingen um die Gunst der Kunden an den Fleisch- und Gemüsetheken. Bekanntlich übernimmt Kaufland den Lebensmittelhandel im Schleckerland, nachdem die Ehinger Drogeriemarktkette ihren Rückzug aus diesem Marktsegment angekündigt hatte (die SZ Ehingen berichtete).

Kaufland setzt damit bei den Öffnungszeiten in Ehingen neue Maßstäbe. Denn bislang ist in der Stadt der Ladenschluss um spätestens 20 Uhr üblich. Eine Ausnahme bildet lediglich das E-Center an der B 311. Dort gehen um 21 Uhr die Türen zu - und auch dies erst, seit Möbel Borst im Gewerbegebiet um den Trendpoint erweitert hatte.

Noch offen ist, ob die Konkurrenz mitzieht und ihre Öffnungszeiten ausdehnt. "Wir prüfen dies", heißt es dazu momentan aus den Zentralen von Rewe und Edeka-Südwest. Allerdings dürfte es wahrscheinlich sein, dass diese Lebensmittelriesen Kaufland keinen Vorsprung von einer oder gar zwei Stunden lassen werden. Dafür gibt es zumindest bei Rewe Indizien: Zum einen ist dies die Aussage aus der Konzernzentrale: "Natürlich sind bei uns auf 22 Uhr verlängerte Öffnungszeiten Thema", erklärt etwa Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski. Zum anderen spricht die allgemeine Entwicklung dafür: So ist Rewe beim erst kürzlich in Schelklingen eröffneten Supermarkt gleich bis 22 Uhr eingestiegen.

In Ulm liefern sich Kaufland und Rewe gerade eine regelrechte Ladenschlusszeiten-Schlacht: In der Rewe-Filiale auf dem Eselsberg läuft momentan eine Testphase bis Mitternacht, und Kaufland an der Blaubeurer Straße hat seit kurzem ebenfalls bis 24 Uhr geöffnet (die SZ berichtete am Montag). Die ersten Erfahrungen damit sind laut Rewe-Sprecherin Stachorski sogar "recht gut".

Interessant dürfte zudem eine weitere Frage sein: Wie verhält sich der Kölner Konzern künftig im Ehinger Umland? Immerhin betreibt er seit der offiziellen Übernahme der Sky-Märkte von Coop seit Dienstag Geschäfte in Allmendingen, Öpfingen und Munderkingen. Außerdem steigt der bisherige Sky-Markt in der Adolffstraße nach der Erweiterung durch die Investoren Dünkel und Decker für Ehinger Verhältnisse in die Liga der großen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte auf.

Edeka ist "überrascht"

Dazu gehört - neben dem baldigen Kaufland im Schleckerland - zweifelsohne auch das E-Center bei Borst. Bei dessen Mutter, der Edeka-Südwest-Zentrale gab man sich gestern "überrascht" von der Entwicklung. Deshalb wolle man auch dort prüfen, ob 21 Uhr künftig noch ausreiche, so eine Sprecherin. Denn: "Wir orientieren uns an den Öffnungszeiten der Konkurrenz. Und Kaufland ist ein ganz starker Mitbewerber." Kommentar (mg)