Kammeroper Köln brilliert mit Verdis Meisterwerk

Die große Bühne, der Orchestergraben für die Kölner Symphoniker: Mit Verdis Oper „La Traviata“ hat die Kammeroper Köln die Kapazitäten der Lindenhalle am Mittwochabend voll zur Geltung gebracht. Die Oper von Verdi, vor rund 160 Jahren nach Alexandre Dumas Kameliendame komponiert, gehört neben Mozarts Zauberflöte zu den beliebtesten Opern überhaupt, kein Wunder also, dass die Lindenhalle fast ausverkauft war.

Die Geschichte von der tuberkulosekranken Halbweltdame der Pariser Gesellschaft zu Alfredo, einem Sohn aus ersten Kreisen, ist – anrührend und verbunden mit Verdis eindringlicher Musik – ein besonderes Opernerlebnis.

Magische Lichteffekte

Das Bühnenbild puristisch einfach und doch mit den schwankenden und umgestürzten Säulen symbolisch für eine Gesellschaftsordnung, die es bald nicht mehr geben wird, wird durch magische Lichteffekte wirkungsvoll unterstrichen. Der schöne Sopran von Ether Hilsberg, die die Violetta singt, der gehaltvolle Tenor des Alfredo von Antonio Rivera und der aussagestarke Bariton seines Vaters, von Petteri Falck gesungen, gaben dem Geschehen die nötige Dramatik.

Die Ballszene zu Beginn in Violettas Haus in ihrer Morbidität lässt den tragischen Verlauf ahnen. Missverständnisse, Zeichen der Krankheit bei Violetta, eine kurze Zeit des Glücks, die Intervention des besorgten Vaters, Eifersucht, die Handlung ist facettenreich, aber immer, obwohl in Originalsprache der Oper auf Italienisch gesungen, für das Publikum gut nachvollziehbar.

Violetta stirbt

Dass Alfredos Vater der Liebe seinen Segen gibt, kommt zu spät. Violetta stirbt in den Armen Alfredos, nachdem sie die geschenkte Kamelie zurückgegeben hat, er soll ein neues Glück suchen, die Braut soll sie bei der Hochzeit tragen.

Für das Ehinger Publikum war es ein großer Opernabend. Mit lange anhaltendem Applaus dankte man den Sängern, Solisten als auch dem Chor, den beiden Balletttänzern und der Dirigentin der Symphoniker, Inga Hilsberg, für einen lange im Gedächtnis bleibenden Abend.