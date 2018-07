Kalkstein geht zu Ende: Schotterwerk braucht neuen Abbauplatz

Seit 65 Jahren baut die Firma SWK Schotterwerk Kirchen GmbH&Co. KG am selben Platz in der Nähe des Ehinger Teilorts Kirchen ihren Kalkstein ab. Das Vorkommen an diesem Platz neigt sich nun dem Ende zu, weshalb das Schotterwerk Ausschau nach einer neuen Fläche hält. In Frage kommt nun nach einer ausführlichen Analyse der Standort im Waldgebiet „Fischersberg“ auf Gemarkung Untermarchtal und Ehingen.

Insgesamt elf Standorte in der näheren Umgebung des jetzigen Schotterwerks wurden untersucht. Der Standort „Fischersberg“ erscheint laut dem zuständigen Regierungspräsidium Tübingen (RP) geeignet und wird nun vertieft untersucht.

Vorkommen reichen noch fünf bis zehn Jahre

Für die Aufbereitung des abgebauten Materials gibt es mehrere Varianten, die einzeln auf ihre raumordnerischen Auswirkungen hin zu untersuchen sein werden, so das RP. Bei zwei Varianten würde der gewonnene Rohstoff vom neuen Steinbruch im Bereich „Fischersberg“ zum bestehenden Werk transportiert und dort aufbereitet werden, wobei entweder ein Transport per Förderband oder per Lastwagen vorgesehen ist. Bei der dritten Variante wäre die Verlagerung der Aufbereitungsanlagen in den neuen Standort vorgesehen, erklärt das Regierungspräsidium.„Die Kalkstein-Vorkommen in unserem jetzigen Abbaugebiet könnten noch grob fünf bis zehn Jahre reichen“, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Minst-Bailer, die hofft, dass das Verfahren um eine neue Abbaufläche im Jahr 2019 abgeschlossen sein wird.

Um eine geeignete Fläche finden zu können, so Minst-Bailer, müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein. „Bei der Alternativprüfung gab es zwischen elf Flächen einen Auswahlprozess. Zehn davon sind rausgeflogen, weil sie nicht geeignet waren. Da geht es um geografische Voraussetzungen, es darf kein Naturschutzgebiet sein, eine gewisse Distanz zu Siedlungen muss ebenfalls gegeben sein“, so Minst-Bailer.

Gebiet „Fischersberg“ wird weiter geprüft

Am Ende des Prozesses habe sich eben nun das Gebiet „Fischersberg“ herauskristallisiert, das nun weiter geprüft werden wird. „Die Suche hat in einem Umkreis von rund zehn Kilometer um das jetzige Abbaugebiet stattgefunden, weil eben in diesem Bereich das Kalksteinvorkommen hoch ist“, sagt Minst-Bailer, deren Kalkstein überwiegend lokal und regional verwendet wird. „Rund 80 Prozent unseres Kalksteins bleibt im Umkreis von rund 25 Kilometern“, sagt Minst-Bailer. Der ganz hochwertige Kalkstein geht indes auch über die Region hinaus, unter anderem zur Herstellung von Glas. „Unser Kalkstein wird beispielsweise für das Nutella-Glas verwendet“, sagt die Geschäftsführerin.

Ob bei einer Zusage für den neuen Standort das Schotterwerk mit seinen Anlagen umziehen wird, sei indes noch nicht abschließend geklärt. Fakt ist, dass die jetzige Abbaufläche dann aber nach klaren Vorgaben aufgeforstet und in eine so genannte Tal-Aue renaturiert werden soll.