Kai Persdorf ist neuer Chef des HSV

Bei der Hauptversammlung des SV Herbertshofen haben der Vorsitzende, der Schriftführer, die Kassiererin sowie die Abteilungsleiter den Anwesenden über das abgelaufene Vereinsjahr berichtet. Neben den obligatorischen Wahlen wurde dieses Jahr auch ein neuer Vorsitzender gewählt. Franz Rederer wurde nach 22 Jahren an der Vereinsspitze verabschiedet.

Am vergangenen Samstagabend fand die Hauptversammlung des SV Herbertshofen im Gemeindesaal Dintenhofen statt. Der Einladung folgten rund 60 Mitglieder. Der Vorsitzende Franz Rederer begrüßte die Anwesenden und begann über das allgemeine im Sportverein zu berichten. Wieder einmal fand er nur lobende Worte für die zu jederzeit herausragend gepflegten Sportanlagen.

In seinen Ausführungen berichtete Schriftführer Brian Leicht der Versammlung über das abgelaufene Jahr. Über die Finanzen des knapp 280 Mitglieder starken Vereins informierte die Kassiererin Michaela Hauswald.

Markus Dolp berichtete von der Fußballabteilung. Die vergangene Saison belegte die erste Herrenmannschaft in der Kreisliga B1 den sechsten Tabellenplatz von 14 Mannschaften.

Jugendleiter Gerhard Braig berichtete von der Jugendmannschaft und den Turngruppen sowie von deren Aktivitäten wie dem Zeltlager. Wolfgang Braig erwähnte in seinem Bericht für die Freizeitsportabteilung viele Übungsabende und Aktivitäten, die meist unter dem Motto „Spaß und Geselligkeit“ liefen. Über einen regen Sport- und Ausflugsbetrieb in den beiden Gruppen der Abteilung Damengymnastik „Juckreiz“ und „Harter Kern“ berichteten Viola Rederer und Thea Amon. Bei den anstehenden Wahlen gab es eine Besonderheit. Franz Rederer gab das Zepter nach 22 Jahren an seinen Nachfolger Kai Persdorf weiter, dieser wurde von der Versammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden des SV Herbertshofen gewählt. Ebenso wurden Michaela Hauswald als Kassiererin und Jürgen Ehlert sowie Robert Gumper als Ausschussmitglieder wiedergewählt. In den einzelnen Abteilungen wurden Viola Rederer, Markus Dolp und Wolfgang Braig wiedergewählt, für den Bereich Jugend wurde Manuel Kolb neu gewählt, der Gerhard Braig nach acht Jahren im Amt beerbt. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Annika Eberle, Dora Walter, Heidi Lohmüller, Luzia Rapp, Herbert Huckle, Markus Dolp, Richard Kaufmann und Winfried Neubrand mit der Ehrennadel in Silber geehrt.

Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Gerhard Schuhmacher mit der Ehrennadel in Gold geehrt.

Zusätzlich wurde Franz Rederer für seine langjährigen Verdienste rund um den Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der zweite Vorsitzende Harald Hänle sowie Ortsvorsteherin Renate Hänle rekapitulierten nochmal das Wirken von Franz Rederer in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Verein.