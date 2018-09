KAB protestiert gegen Freihandelsverträge

Im Gemeindehaus St. Michael hat am Freitag eine Ausschusssitzung des Bezirks Ulm der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) stattgefunden. Diözesansekretär Peter Niedergesäss warb für die Unterstützung der von ihm verfassten Petition an die EU-Kommissarin für Handel Cecilia Malmström.

„Wir fordern die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström auf, das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu stoppen und stattdessen faire Handelsbeziehungen zu schaffen“, lautet das vom Diözesanverband der KAB erhobene Begehren. Die EU schlägt vor, ihre Märkte für Produkte aus afrikanischen Ländern und die Märkte der Partnerländer in Afrika für Waren aus Europa zu öffnen, und bietet Tansania, Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda entsprechende Abkommen an. Die Abgeordneten des tansanischen Parlaments stimmten letztes Jahr dagegen. Viele afrikanische Politiker teilen die Hoffnung der Europäischen Union nicht, dass durch freien Handel mehr Wohlstand in Afrika entsteht. „Für mich ist das eine Form des Kolonialismus", warnte Tansanias Staatspräsident John Magufuli vor negativen Folgen.

KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss sieht es ebenso und berichtet nach einem Besuch in Uganda über Auswirkungen auf die dortige Landwirtschaft: „Subventionierte Hähnchenteile aus Europa sind in Uganda nach einem Freihandelsvertrag billiger als die einheimischen Hühner zu haben. Ein Beispiel, wie Entwicklungsländer und Kleinbauern durch diese Verträge unter Druck gesetzt werden. Ich habe in Uganda erfahren, wie liebenswert und fröhlich die Menschen in Ostafrika sind. Sie sollten uns nicht egal sein. Wenn wir ihnen durch unfaire Handelsverträge die Existenz rauben, werden sie übermorgen an unseren Grenzen stehen.“ Die Petition der KAB kann noch bis zum 31. Dezember online oder auf einer bei der KAB erhältlichen Petitionskarte unterschrieben werden.

Ottmar Roth, Ansprechpartner der Munderkinger Ugandainitiative „BuMuLa“ (Bukoto, Munderkingen, Langol), überbrachte den Dank des Bischofs John Baptist Kaggwa von der Diözese Masaka für die Unterstützung beim Bau eines Ausbildungszentrums in Bukoto. Mit der dortigen Gruppe des Catholic Workers Movement ist die Munderkinger KAB-Gruppe seit 2002 partnerschaftlich verbunden. Viele Spenden ergaben einen ansehnlichen Betrag, als der Bischof im April anlässlich des sechsten Afrikatags in Munderkingen weilte.