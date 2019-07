KAB Ehingen ist bei Sprengung im Steinbruch dabei

Das Schotterwerk Kirchen hat sich die KAB-Gruppe Ehingen bei einer Betriebsbesichtigung angeschaut. Durch das Werk führten Geschäftsführerin Elisabeth Minst-Bailer und ihr Sohn, Bergbauingenieur Walter Minst. Sie begrüßten die 20 Teilnehmer herzlich.

Der Steinbruch liegt im ehemaligen Ur-Donautal zwischen Kirchen und Mochental. Hier wird seit 1953 Kalkstein abgebaut. Der Steinbruch zieht sich auf dem 14 Hektar großen Gelände von Osten nach Westen. Die Besucher wurden an den westlichen Teil geführt, wo eine Sprengung vorbereitet wurde. Diese Vorbereitung wurde von Diplom-Ingenieur Harm-Wulf Herzog erläutert. Danach konnten die Besucher aus sicherer Entfernung eine Sprengung mit verfolgen.

Nach der Sprengung wird das Material mit einem 40 Tonnen fassenden Muldenkipper zum Brecher gefahren. Das Herzstück des Schotterwerks ist die 40 Meter hohe Anlage mit den Gesteinsmühlen, die sich werktäglich von 6 bis 22 Uhr drehen. Hier werden aus dem Kirchener Stein, der einen Kalkanteil von 98 bis 99 Prozent aufweist, Granulat und Mehl aufbereitet und in Silos für den Abtransport bereitgestellt. Von der Gesamtproduktion gehen circa 60 Prozent in den Straßenbau, 30 Prozent in die Industrie (Glasherstellung, Teppichböden et cetera) und zehn Prozent in die Landwirtschaft. Ein moderner Fuhrpark erlaubt die leistungsfähige Belieferung der Kunden. Die Produkte für den Straßen-Hoch-,Tief-und Wasserbau sowie für die Garten- und Landschaftsgestaltung werden überwiegend regional abgesetzt. Die Verwendung der Kirchener Düngekalke reicht vom Bodensee und Allgäu bis auf die Schwäbische Alb. Die hochwertigen Industrieprodukte werden an Kunden weit darüber hinaus geliefert. Die bereits abgebauten Geländeteile werden schrittweise befüllt und rekultiviert. Hier hat sich bereits eine besondere Tier und Pflanzenwelt angesiedelt, wie zum Beispiel verschiedene Eidechsenarten und der Uhu, der schon mehrere Jahre hier brütet.

Der KAB-Vorsitzende Konrad Neubrand bedankte sich im Namen der Teilnehmer mit einem kleinen Präsent bei Elisabeth Minst-Bailer und Walter Minst für den interessanten Nachmittag und wünschte der Firma und ihren Mitarbeitern alles Gute für die Zukunft.

Eine gemeinsame Einkehr mit Kaffee, Kuchen oder Vesper in der Schlossgaststätte Mochental schloss sich an.