KAB Ehingen ehrt zahlreiche Mitglieder

Bei der Hauptversammlung der KAB-Gruppe Ehingen stand die Ehrung von neun langjährigen Mitgliedern im Vordergrund. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Konrad Neubrand und einem geistlichen Impuls mit Totengedenken durch Präses Roland Gaschler erfolgten die Berichte.

Die Schriftführerin Annerose Neubrand berichtete über die zahlreichen Veranstaltungen. Die wichtigsten waren die Krippenfahrt nach Günzburg, der Vortrag von Regina Rechtsteiner über Vorsorge, Be-treuungsvollmacht und Patientenverfügung, die Besichtigung des neu renovierten heiligen Grabs in Dietenheim, der herrliche viertägige Ausflug an den Mittelrhein und Mosel mit einem Abstecher nach Limburg, die Besichtigung der Wolfgangskapelle und des Biohofs in Emerkingen, der Sortiereinsatz in der Kleidersammelzentrale in Laupheim und die Adventsfeier mit Nikolausbesuch. Der Vorsitzende hob in seinem kurzen Bericht die Sozialberatung von Frida Müller im Tafelladen in der Oberschaffnei hervor. Sie leiste damit eine uneigennützige Arbeit zu Gunsten von Bedürftigen. Sie ist neuerdings auch im Widerspruchsausschuss für Rentenfragen engagiert. Kassier Berthold Wiedmaier berichtete über die Ein- und Ausgaben. Willibald Dreher und Anna Wiedmaier haben die Kasse geprüft, welche jederzeit ordentlich geführt und keinerlei Fragen offen ließen. Die von Präses Roland Gaschler beantragte Entlastung erfolgte einstimmig. Er leitete auch die anstehenden Wahlen. Der gesamte Vorstand wurde wieder gewählt, lediglich die Beisitzerin Maria Lehr schied aus familiären Gründen aus. Präses Gaschler nahm auch die Ehrungen vor. Ein seltenes Jubiläum konnte Frida Stiehle feiern. Sie ist seit 50 Jahren Mitglied. Sieben Mitglieder sind der KAB seit 40 Jahren treu geblieben. Sie traten 1978 unter Stadtpfarrer Christoph Keller ein. Dies sind Paul Diepold, Walter Hermann, Paul Nagl, Konrad Neubrand, Josef Rehm, Franz Scheible und Berthold Wiedmaier. Außerdem stand Anton Baur für 25 Jahre Mitgliedschaft im Ehrungsreigen. Stiehle und Hermann konnten leider nicht bei der Versammlung dabei sein. Die Geehrten erhielten je eine Ehrenurkunde, Ehrennadel und einen Geschenkgutschein überreicht.