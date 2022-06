KAB Ehingen auf Reise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ziel der 4-tägigen Reise war Bad Königshofen im Kreis Rhön/Grabfeld. Pünktlich um 6 Uhr startete der vollbesetzte Bus. Bei Markbreit ging die Fahrt den Main entlang bis Volkach. Wer wollte, konnte zur Kapelle Maria im Weinberg hochgehen, deren Prunkstück die Rosenkranzmadonna von Tilman Riemenschneider ist. Um 14.30 Uhr wurden die Teilnehmer in Bad Königshofen von der Familie Ebner mit Kaffee und Kuchen begrüßt. Danach gab es eine Stadtführung.

Am zweiten Tag ging die Fahrt nach Ostheim v.d. Rhön. Ziel war die Firma Bionade. Erst wurde der 1,4 ha große Naturgarten besichtigt. Im Anschluss daran wurden die Teilnehmer von Rüdiger Omert, einem Urgestein bei Bionade, mit einem Getränk begrüßt. Er erläuterte den Werdegang der Firma und ihrer Produkte. 100% Bio sind alle Zutaten bei Bionade. Werktäglich werden bis zu 300 000 Flaschen abgefüllt. Dies wurde mit einigen kurzen Filmen untermauert. Es wurde ein Holundergarten beim Biobauern besichtigt. Jeder Teilnehmer erhielt einen Karton mit vier Flaschen Bionade überreicht.

Eine Besichtigung der besterhaltenen Kirchenburg Deutschlands fand dann statt. Mit fünf Türmen, sechs Bastionen sowie einer doppelten Wehrmauer und der mächtigen St. Michaelskirche herrscht sie auf beeindruckender Weise über das Stadtbild Ostheims. Die Herren Peter Hofmann und Karl Fleck führten die Gruppe und erklärten alles.

Am dritten Tag ging es nach Fulda. Um10 Uhr feierte die Gruppe in der Krypta des Fuldaer Doms mit Herrn Pfarrer Winfried Bittner eine Messe. Er begrüßte die Besucher am Grab des Bischofs und Märtyrer Bonifatius. In seiner Predigt ging er auf das Leben und Wirken des Heiligen ein. Zum Schluss des Gottesdienstes erteilte er mit der Bonifatiusreliquie den Segen. Auf der Orgel begleitete Herr Wolfgang Bolst die Lieder. Er kennt Ehingen aus seiner Zeit am Ambrosianum. Er führte die Gruppe auch durch Dom und Museum. Nach dem Gottesdienst fand eine herzliche Begegnung mit der Ordensschwester Rut-Maria Koch, gebürtig aus Ehingen statt. Sie freute sich sehr, dass bei der Reisegruppe auch einige Bekannte dabei waren. Anschließend war noch Zeit für einen Stadtbummel.

Auf der Heimfahrt nach Ehingen wurde in Cadolzburg die Schokotheke der Firma Riegelein besucht. Nach dem Mittagessen und einem Aufenthalt in Ansbach ging es nach Ehingen zurück. Ein herzlicher Dank galt dem Fahrer Willi Schrode.