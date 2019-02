Küchendämpfe lösen Feuerwehreinsatz in Innenstadt aus

Die Feuerwehr ist in Ehingen um kurz nach 11 Uhr zu einem Einsatz in die Innenstadt gerufen worden. Durch eine Rauchentwicklung in der Café-Küche in der Oberschaffnei wurde der Rauchmeldealarm ausgelöst. Mit mehreren Fahrzeugen war die Feuerwehr in der Schulgasse sogleich vor Ort – und konnte wenig später grünes Licht geben. Die Anlage habe richtig reagiert, erklärte Michael Mouratidis von der Feuerwehr. Maßnahmen ergreifen mussten die Feuerwehrleute aber nicht.

Mehr entdecken: Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz